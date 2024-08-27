449 л. с., 1000 км без подзарядки, цена от 7,5 миллионов – самый крутой кроссовер из Китая

«За рулем» выяснил, почему в России «зашел» флагман Lixiang – Li L9

Ситуацию с китайской маркой Li Auto можно назвать уникальной. Бренд официально не представлен на российском рынке, но, несмотря на заоблачный ценник, машины Lixiang очень популярны. Почему владельцы немецких и дорогих японских автомобилей охотно пересаживаются на эти кроссоверы?

Узнаем на примере флагманского L9 с гибридной установкой мощностью 449 л. с. В версии МАХ новый кроссовер стоит почти 9 млн рублей!

Роскошь и мультики

Передо мной – два 15‑дюймовых «телевизора», в которых приложений больше, чем в моем смартфоне. Долго можно играться и с климат-контролем, и с настройками освещения.

От обилия возможностей медиацентра кружится голова. На нашей машине не было русификации, но она возможна. На нижней линейке – горячие функции вроде открытия порта зарядки.

Да просто смотреть на лобовое стекло! Благодаря эффективным лидарам и сонарам, а также множеству камер L9 способен точно мониторить ситуацию на пять-шесть рядов вокруг автомобиля, безошибочно рисуя легковые и грузовые машины, даже автобусы с мотоциклами – и даже с зажженными стоп-сигналами! И подобные «мультики» транслируются не только на центральном экране, но и на лобовом стекле.

Всё управление трехзонным климат-контролем тоже выведено на экран. На электротяге L9 способен пройти больше 200 километров. Общий запас с учетом полного бензобака приближается к тысяче верст.

Интерьер лаконичен, но всё выглядит дорого – и на взгляд, и на ощупь. К посадке претензий нет.

На него проецируется изображение даже с боковой камеры – при включении поворотника. Сразу вспоминается фильм «Правдивая ложь», где у Арнольда Шварценеггера были подобные очки. Получается, можно смотреть назад, смотря вперед – очень удобно! И как тут не вспомнить Audi e‑Tron с его жутко неудобными боковыми камерами вместо зеркал и экранами на дверных обивках. Вот как надо было делать – как у L9!

Ждем автопилот

Вы ни разу не ездили на L9? Уверяю: с первых же минут вы прочувствуете, что все заявки Li Auto на премиальность вполне уместны.

Самый приятный элемент сидений – мягкая подушка на подголовнике. Расслабляет лучше любого массажа. На втором ряду – два капитанских кресла, по комфорту не уступающие передним. На третий ряд можно пробраться не выходя из машины.

Еще один большой экран расположился на потолке, для обитателей второго ряда. Функционально он такой же богатый, как передний.

L9 едет по-взрослому и очень интеллигентно. Он без проблем может ускориться так, что пассажиры будут искать бумажные пакеты. Но когда автомобиль действительно хорош, этого не требуется. Напротив, охота катиться, не замечая, что происходит вокруг. Тем более Li и сам видит всё лучше тебя. Невольно хочется ускорить прогресс автономного движения – пусть L9 везет меня самостоятельно, а я расплывусь на кресле и забуду обо всех проблемах.

Lixiang комфортен на любой скорости, пока не упрется в максимальные 172 км/ч. Да-да, хотя первые 100 км/ч L9 набирает за пять секунд, второй сотни он не достигнет. Невысокая «максималка» – по-прежнему слабая сторона любой «электрички», даже если есть бензиновый генератор, как в данном случае.

Габариты L9 позволили сделать относительно удобным и третий ряд! Спинки регулируются по углу наклона, есть свои дефлекторы вентиляции и трехступенчатый обогрев. Даже в трехрядной конфигурации багажник довольно вместительный. Спинки складываются электроприводом. Пневмоподвеска позволяет опустить заднюю часть машины для облегчения погрузки.

ОБНОВЛЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ Чтобы пользоваться всеми благами Li-цивилизации, нужно постоянно обновлять программное обеспечение и иметь регулярный доступ к сети. Пока машины завозятся серыми маршрутами, этим вопросом приходится заниматься владельцу – или передать эту заботу знающим людям, которые уже есть в России. Уже есть сервисы, решающие подобные проблемы, в том числе и вопросы с оживлением L9 после ДТП. Еще в прошлом году после аварии Li превращался в неподвижный кирпич на долгие месяцы, но сегодня время оживления сократилось до недели. После покупки нужно впаять слот с сим-картой для доступа в интернет, а также завести мастер-аккаунт. Решается вопрос и с русификацией. Для Li Auto уже появились наши приложения, вроде LiNeo – после их установки прошивка обновляется без проблем, а меню переводится на русский. Также появится возможность использовать смартфон в качестве ключа. В итоге, чтобы всё заработало как надо, нужно отдать около 100 тысяч рублей. Сумма большая, но необходимая. Да и относительно цены автомобиля это всего лишь 1%.

Последовательно

Lixiang L9 – последовательный гибрид. Колеса на обеих осях вращают электромоторы общей отдачей в 330 кВт. С полностью заряженной батареей на 52 кВт·ч кроссовер способен преодолеть около 200 км. Когда заряд приближается к 20%, включается бензиновый турбо­мотор для подзарядки.

Нужно только помнить, что с высаженной батареей нельзя гнать по трассе быстрее 140 км/ч! Иначе ДВС просто не будет успевать заряжать батарею, и в таком режиме электромоторы долго не протянут. Такие случаи уже бывали.

У L9 два порта зарядки типа GB/T для переменного и постоянного тока. Отличительной чертой моделей Li Auto стал козырек лидаров на крыше.

Будущее за гранью реальности

Знаете, почему я считаю L9 премиальным кроссовером? Потому что он не для тех, кто снаружи, а для тех, кто внутри. Скромный на первый взгляд Li мгновенно покоряет своей технологичностью. Это даже не автомобиль в привычном понимании слова – скорее, дорогой ­гаджет, интегрированный в новую ­цифровую реальность.

Но пока эти технологии доступны не всем. Как и любой премиум, L9 стоит дорого – от 8 до 10 млн рублей. Хотя это несравнимо меньше, чем сегодня просят за новый Range Rover или Mercedes-Benz GLS. И это еще один аргумент в пользу китайского гибрида.

Li L9. Цена в России от 7 500 000 ₽

L9 едет взросло, как и должен ехать автомобиль длиной 5,2 м и снаряженной массой более 2,5 тонн. Ассистенты движения, вроде удержания в полосе, работают по умолчанию и делают всё очень деликатно.

Ультрасовременный и невероятно комфортный полноразмерный кроссовер Нет официальных поставок

Li L9

Длина / ширина / высота / база 5218 / 1998 / 1800 / 3105 мм

5218 / 1998 / 1800 / 3105 мм Снаряженная / полная масса 2570 / 3170 кг

2570 / 3170 кг Объем багажника 242 / 640 л

242 / 640 л Максимальная скорость 172 км/ч

172 км/ч Разгон 0–100 км/ч 5,3 с

5,3 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1496 см³; 113 кВт/154 л.с., два электродвигателя общей мощностью 330 кВт/449 л.с., 620 Н·м

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1496 см³; 113 кВт/154 л.с., два электродвигателя общей мощностью 330 кВт/449 л.с., 620 Н·м Топливо / запас топлива АИ-95 / 65 л

АИ-95 / 65 л Емкость батареи / запас хода на электротяге 52,3 кВт·ч / 280 км

52,3 кВт·ч / 280 км Трансмиссия полный привод

ИМЕНИ СЕБЯ Компания Li Auto или Lixiang (читается как «Лиcян») была основана в 2015 году. Название можно перевести как «мечта». Основана была китайским Илоном Маском, которого так и зовут – Ли Сян. Еще в 90‑е годы он создал портал PCPop, посвященный электронике и гаджетам. В то же время автомобили Ли Сян любил не меньше и вскоре открыл там же портал, посвященный им, – создав единое цифровое пространство о машинах, интегрировав туда всю информацию, в том числе возможность поиска и покупки. В 2014 году Ли Сян стал одним из первых жителей Китая, получивших Теслу лично из рук Илона Маска. А уже через год в Пекине была основана компания Li Auto. В 2019 году на заводе в Чанчжоу началась сборка первой модели Li One.

Благодарим компанию Рольф Electro за предоставленный автомобиль.