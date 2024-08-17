Эксперты назвали самые удачные электромобили и гибриды

Zeekr 001 и Li L9 признаны самыми удачными в сегменте электрокаров и гибридов

Рынок электромобилей и гибридов стремительно развивается, а Китай становится одним из его ключевых игроков. В этом году эксперты американского агентства J.D. Power, работающие в Китае, составили рейтинг самых надежных моделей на местном рынке. В пятый год проведения исследования, эксперты анализируют индекс инноваций TXI, который включает в себя два ключевых показателя. Индекс внедрения технологий оценивает, насколько эффективно автомобильный бренд внедряет новые технологии на рынок. Индекс глубины рынка оценивает, как технологии воспринимаются покупателями, насколько они довольны их функционалом и насколько часто возникают проблемы.

В 2024 году индекс глубины рынка достиг рекордного значения – 195, демонстрируя значительное повышение по сравнению с 2023 годом (рост на 44 пункта). Индекс технологического исполнения также вырос – с 854 в 2023 году до 872 в 2024 году.

Исследование основывается на опросе почти 10 тысяч владельцев автомобилей, которые оценивали свои транспортные средства по девяти категориям: дисплей, экстерьер, интерьер, мультимедийная система, сиденья, вождение, электронные помощники, силовая установка и климат-контроль.

По результатам исследования, несмотря на рост индекса инноваций, общее качество автомобилей, как китайских, так и зарубежных брендов, снизилось. Это объясняется усилением конкуренции и ускоренным выходом на рынок новых моделей.

Лидером рейтинга стал Zeekr 001, за ним следует Li L9. Третье место занял Nio ES8. Последнее место в рейтинге досталось BYD Song Plus EV.

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Источник: J. D. Power