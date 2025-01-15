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Новый большой кроссовер Chery — тест на русском Севере

Семиместный кроссовер Chery Tiggo 9 прошел испытания в пробеге к Ледовитому океану.

Tiggo 9 – не просто новинка в модельном ряду Chery. Это самый большой кроссовер в линейке китайской марки.

У нас появилась уникальная возможность устроить ему серьезное испытание еще до начала официальных продаж на российском рынке.

Программа получилась интересная: 4500 пройденных километров от Москвы до Териберки и обратно – в русскую зиму, на Крайний Север, к Северному Ледовитому океану. Туда, где можно увидеть северное сияние.

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Двигатель 2.0 турбо мощностью 249 сил сочетается с классическим 8‑ступенчатым автоматом. Такому типу коробок российские водители доверяют больше всего.
Двигатель 2.0 турбо мощностью 249 сил сочетается с классическим 8‑ступенчатым автоматом. Такому типу коробок российские водители доверяют больше всего.

Москва – Петербург

Первый день поездки – легкая прогулка. На платной трассе М‑11 «Нева» главная задача – не заснуть от монотонности. Бодрости придавала погода. Уже в Тверской области начался снегопад, перемежающийся с дождем. При перестроениях через колеи снежной каши Tiggo 9 вел себя невозмутимо. Помогали и почти двухтонная масса, и полный привод. Он оказался неплох даже при выбранном стандартном ездовом режиме. О том, что есть и другие, я вспомнил лишь в конце пути (это комплимент машине!).

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На широкой и безопасной магистрали удобно проверить системы активной безопасности. Работай они на стереокамере, на помощь в непогоду не стоило бы рассчитывать. А радар Chery четко видит машины даже сквозь водяную пелену. Tiggo 9 плавно притормаживает при появлении более медленного автомобиля в полосе.

Необычный вид 20‑дюймовым дискам придает центральная заглушка, прикрывающая крепеж.
Необычный вид 20‑дюймовым дискам придает центральная заглушка, прикрывающая крепеж.

ВЫСШАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Chery Tiggo 9 получил высшие 5 баллов по результатам краш-тестов по стандартам Китая, Евросоюза, Австралии, стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии (ASEAN).

В комплектацию входят десять подушек безопасности: больше не предлагает на рынке никто. Стандартный набор – две фронтальные, две боковые спереди, две шторки вдоль всего борта (включая третий ряд сидений). Он дополнен боковыми подушками для пассажиров второго ряда, коленной подушкой для водителя и центральной подушкой. Последняя располагается между водителем и правым пассажиром. Она надувается вертикально и предотвращает возможный контакт между ними, который может привести к дополнительным травмам.

Задний «монофонарь» светится по всей ширине. Поворотники динамические. Камера заднего вида для нашего рынка дополнена омывателем.
Задний «монофонарь» светится по всей ширине. Поворотники динамические. Камера заднего вида для нашего рынка дополнена омывателем.

Петербург – Петрозаводск

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После ночевки в Петербурге отправились через Приозерск и Сортавалу в Петрозаводск. Так длиннее, зато можно сполна насладиться красотами Карелии и Ладожского озера. За ночь на кузовах проявились соляные разводы от реагентов, которыми щедро полили в непогоду трассу М‑11.

Кстати, Tiggo 9 хорошо защищен от коррозии. Кузов оцинкован, включая панель крыши, что встречается редко. Пятая дверь сделана из композитного материала, который не ржавеет.

Интерьер может быть черным или светло-коричневым. К услугам водителя три дисплея: центральный «телевизор» диагональю 15,6 дюйма, цифровая приборка на 10,3 дюйма и проекционный экран.
Интерьер может быть черным или светло-коричневым. К услугам водителя три дисплея: центральный «телевизор» диагональю 15,6 дюйма, цифровая приборка на 10,3 дюйма и проекционный экран.
Мультимедийная система не всегда реагирует на первое нажатие, но работает шустро. Для России в ней появились онлайн-сервисы VK и Яндекс Навигатор. Если они вас не устраивают, можно подключить смартфон по привычным протоколам Android Auto и Apple CarPlay. Кстати, беспроводным способом.
У комбинации приборов есть вариант с классическими циферблатами. «Цифровой» читается хорошо, хотя некоторые символы стоило бы сделать крупнее. Можно вывести карту Яндекс Навигатора.

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Снег прекратился, и мы решились выехать на грунтовки берега Ладоги, чтобы проверить работу подвески. «Девятка» настроена на мягкую, комфортную езду. Мелкие и средние неровности можно проходить хорошим ходом. Но перед крупными лучше притормозить, помня о тяжелых 20‑дюймовых колесах и по-кроссоверному короткоходной подвеске.

Трасса вдоль Ладожского озера изобилует поворотами. На руле нет остроты, однако уверенности в виражах придают небольшие крены. Эта особенность приятно удивила на фоне мягкого хода на выбоинах. При этом ни пневмоподвески, ни адаптивных амортизаторов на Tiggo 9 нет.

КОРОЛЕВСКИЕ МЕСТА

На втором ряду просторно, что свойственно машине с такими габаритами. Набор удобств тянет не на премиальный, а на люксовый сегмент. Есть обогрев и вентиляция. Регулировка интенсивности подачи воздуха через дефлекторы на полу, в торце консоли и на стойках кузова. Солнцезащитные шторки на окнах. Половинки заднего сиденья регулируются по длине и наклону спинки электроприводами, кнопки которых расположены на дверных картах. Правый пассажир может подвинуть сидящего спереди, воспользовавшись клавишами на боковине кресла.

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Милешкин Кирилл
Фото:
Садков Георгий
Количество просмотров 67456
15.01.2025 
Фото:
Садков Георгий
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Отзывы о Chery Tiggo 9

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