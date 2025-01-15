Новый большой кроссовер Chery — тест на русском Севере

Семиместный кроссовер Chery Tiggo 9 прошел испытания в пробеге к Ледовитому океану.

Tiggo 9 – не просто новинка в модельном ряду Chery. Это самый большой кроссовер в линейке китайской марки.

У нас появилась уникальная возможность устроить ему серьезное испытание еще до начала официальных продаж на российском рынке.

Программа получилась интересная: 4500 пройденных километров от Москвы до Териберки и обратно – в русскую зиму, на Крайний Север, к Северному Ледовитому океану. Туда, где можно увидеть северное сияние.

Двигатель 2.0 турбо мощностью 249 сил сочетается с классическим 8‑ступенчатым автоматом. Такому типу коробок российские водители доверяют больше всего.

Москва – Петербург

Первый день поездки – легкая прогулка. На платной трассе М‑11 «Нева» главная задача – не заснуть от монотонности. Бодрости придавала погода. Уже в Тверской области начался снегопад, перемежающийся с дождем. При перестроениях через колеи снежной каши Tiggo 9 вел себя невозмутимо. Помогали и почти двухтонная масса, и полный привод. Он оказался неплох даже при выбранном стандартном ездовом режиме. О том, что есть и другие, я вспомнил лишь в конце пути (это комплимент машине!).

На широкой и безопасной магистрали удобно проверить системы активной безопасности. Работай они на стереокамере, на помощь в непогоду не стоило бы рассчитывать. А радар Chery четко видит машины даже сквозь водяную пелену. Tiggo 9 плавно притормаживает при появлении более медленного автомобиля в полосе.

Необычный вид 20‑дюймовым дискам придает центральная заглушка, прикрывающая крепеж.

ВЫСШАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Chery Tiggo 9 получил высшие 5 баллов по результатам краш-тестов по стандартам Китая, Евросоюза, Австралии, стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии (ASEAN). В комплектацию входят десять подушек безопасности: больше не предлагает на рынке никто. Стандартный набор – две фронтальные, две боковые спереди, две шторки вдоль всего борта (включая третий ряд сидений). Он дополнен боковыми подушками для пассажиров второго ряда, коленной подушкой для водителя и центральной подушкой. Последняя располагается между водителем и правым пассажиром. Она надувается вертикально и предотвращает возможный контакт между ними, который может привести к дополнительным травмам.

Задний «монофонарь» светится по всей ширине. Поворотники динамические. Камера заднего вида для нашего рынка дополнена омывателем.

Петербург – Петрозаводск

После ночевки в Петербурге отправились через Приозерск и Сортавалу в Петрозаводск. Так длиннее, зато можно сполна насладиться красотами Карелии и Ладожского озера. За ночь на кузовах проявились соляные разводы от реагентов, которыми щедро полили в непогоду трассу М‑11.

Кстати, Tiggo 9 хорошо защищен от коррозии. Кузов оцинкован, включая панель крыши, что встречается редко. Пятая дверь сделана из композитного материала, который не ржавеет.

Интерьер может быть черным или светло-коричневым. К услугам водителя три дисплея: центральный «телевизор» диагональю 15,6 дюйма, цифровая приборка на 10,3 дюйма и проекционный экран.

Мультимедийная система не всегда реагирует на первое нажатие, но работает шустро. Для России в ней появились онлайн-сервисы VK и Яндекс Навигатор. Если они вас не устраивают, можно подключить смартфон по привычным протоколам Android Auto и Apple CarPlay. Кстати, беспроводным способом. У комбинации приборов есть вариант с классическими циферблатами. «Цифровой» читается хорошо, хотя некоторые символы стоило бы сделать крупнее. Можно вывести карту Яндекс Навигатора.

Снег прекратился, и мы решились выехать на грунтовки берега Ладоги, чтобы проверить работу подвески. «Девятка» настроена на мягкую, комфортную езду. Мелкие и средние неровности можно проходить хорошим ходом. Но перед крупными лучше притормозить, помня о тяжелых 20‑дюймовых колесах и по-кроссоверному короткоходной подвеске.

Трасса вдоль Ладожского озера изобилует поворотами. На руле нет остроты, однако уверенности в виражах придают небольшие крены. Эта особенность приятно удивила на фоне мягкого хода на выбоинах. При этом ни пневмоподвески, ни адаптивных амортизаторов на Tiggo 9 нет.

КОРОЛЕВСКИЕ МЕСТА На втором ряду просторно, что свойственно машине с такими габаритами. Набор удобств тянет не на премиальный, а на люксовый сегмент. Есть обогрев и вентиляция. Регулировка интенсивности подачи воздуха через дефлекторы на полу, в торце консоли и на стойках кузова. Солнцезащитные шторки на окнах. Половинки заднего сиденья регулируются по длине и наклону спинки электроприводами, кнопки которых расположены на дверных картах. Правый пассажир может подвинуть сидящего спереди, воспользовавшись клавишами на боковине кресла.

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