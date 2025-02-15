Автомобили этой марки чаще всего ввозят в Россию по параллельному импорту

Li Auto возглавил список ввозимых по параллельному импорту брендов в Россию

Согласно опубликованным данным, в 2024 году в Россию было завезено 23 200 автомобилей Li Auto, несмотря на полное отсутствие официального представительства и развитой дилерской сети.

Самым популярным автомобилем Li Auto в России стал среднеразмерный кроссовер L7, за ним следуют модели L9 и L6.

Li Auto L7

На втором месте расположилась традиционно популярная Toyota, реализовавшая 20 700 автомобилей. Российские покупатели, как и прежде, отдают предпочтение проверенным моделям RAV4 и Camry.

Замыкает тройку лидеров южнокорейский бренд Kia с результатом 16 800 проданных автомобилей. Бестселлерами остаются популярные модели Sportage и Seltos, которые успешно конкурируют с китайскими и японскими аналогами.

В пятерку самых продаваемых марок, ввезенных по параллельному импорту, также вошли Hyundai (14 700 единиц, с лидерами продаж Tucson и Santa Fe) и BMW (11 800 машин, где наиболее востребованными оказались модели X5 и X7).

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Источник: Тарантас Ньюс