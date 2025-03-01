#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперты назвали лучшую технологию помощи водителю в 2025 году
1 марта
Эксперты назвали лучшую технологию помощи водителю в 2025 году
Super Cruise от GM официально признан лучшей...
С 1 марта вступили в силу важные изменения для автовладельцев
1 марта
С 1 марта вступили в силу важные изменения для автовладельцев
Полис ОСАГО исключили из перечня обязательных...
Интерьер Volkswagen Lavida XR
1 марта
Простой и доступный седан Volkswagen можно купить в России по цене дешевле Весты
Седан Volkswagen Lavida XR можно купить в...

Эти машины сейчас можно купить очень выгодно

Во второй половине февраля три марки скорректировали цены на свою продукцию

Февраль 2025 года запомнится российским автолюбителям заметными колебаниями цен на новые автомобили. Если в первой половине месяца корректировки цен затронули пять брендов (SWM, Solaris, Evolute, Haval и EXEED), то во второй – активность снизилась, но не исчезла вовсе. Три марки внесли свои изменения в прайс-листы, причем наиболее ощутимые корректировки произошли у BAIC и Haval.

Компания BAIC провела масштабную переоценку всего своего модельного ряда. Все модели стали дешевле, хотя величина скидки варьировалась в зависимости от модели и комплектации.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
7 мест, выносливый мотор, цена – от 1,04 млн рублей: а в чем подвох?

BAIC U5 Plus получил скидку от 150 000 до 280 000 рублей (8,8 – 13,0%), теперь его цена колеблется от 1 555 000 до 1 970 000 рублей.

Кроссовер BAIC X35 подешевел на 108 000 – 132 000 рублей (5,3 – 6,8%), новая цена – 1 764 000 – 1 912 000 рублей.

Снижение цен на BAIC X55 составило от 236 000 до 346 000 рублей (8,3 – 13,6%), что позволило снизить стоимость до 2 204 000 – 2 594 000 рублей.

Значительное снижение цены BAIC X7 – 710 000 рублей (-26,3%) – сделало этот кроссовер доступнее за 1 990 000 рублей.

Внедорожник BAIC BJ40 в комплектациях Exclusive и Flagship подешевел на 205 000 – 225 000 рублей (5,2 – 5,8%), стоимость которых теперь составляет 3 720 000 и 3 650 000 рублей соответственно.

Цена BAIC X75 в комплектации Comfort выросла на 5 000 рублей (+0,2%), а в комплектациях Luxury и Luxury Pro – снизилась на те же 5 000 рублей (-0,2%). В то же время, комплектация Exclusive подешевела на 316 000 рублей (-9,3%), с новой ценой от 2 595 000 до 3 094 000 рублей.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Haval также внесла изменения в ценовую политику, но затронули они лишь дизельные версии моделей H5 и H9. Снижение составило 100 000 рублей для обеих моделей в комплектациях Elite и Premium. Это означает снижение цены на 2,2 – 2,4% для Haval H5 (новая цена 4 049 000 и 4 349 000 рублей соответственно) и на 1,8 – 2,0% для Haval H9.

Bestune понизила цену кроссовера T77 на 940 тысяч рублей (минус 31,2 – 32,8%). После удешевления он стоит от 1 924 000 до 2 076 000 рублей.

Источник: Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 25
01.03.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0