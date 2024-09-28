Знакомый россиянам кроссовер появился у российских дилеров под другой маркой

Купе-кроссовер Knewstar 001 появился в продаже в России по цене 3,8 млн рублей

На российском автомобильном рынке появился новый игрок – кросс-купе Knewstar 001. Эта модель, по сути, является перелицованной версией популярной Geely Tugella, которая уже успела завоевать симпатии российских покупателей. Первые автомобили в комплектации Flagship уже поступили в дилерский центр «Прагматика Василеостровский» в Санкт-Петербурге.

Knewstar 001

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«Мы ожидаем, что на автомобиль Knewstar 001 спрос будет на уровне интереса к Geely Tugella », – заявил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Knewstar 001 будет доступен в трёх комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Под капотом у всех модификаций находится безальтернативный 2,0-литровый бензиновый турбомотор, развивающий мощность 200 л. с. в комплектациях Luxury и Flagship, а в топовой версии Flagship Sport – 238 л. с. В паре с двигателем работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и интеллектуальная система полного привода.

В стартовом варианте Luxury (от 3 795 990 рублей) этот кроссовер предлагает впечатляющий набор оборудования. Он оснащен 19-дюймовыми легкосплавными дисками, полностью светодиодными фарами, подсветкой области околодверного пространства в боковых зеркалах, панорамной крышей с люком и красными тормозными суппортами, что подчеркивает его спортивный стиль.

Элегантный и удобный интерьер включает в себя мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой, сиденья с кожаной отделкой, черный потолок, атмосферную подсветку в дверных панелях, передний подлокотник с отсеком для хранения, подстаканники в центральной консоли и заднем подлокотнике, а также светодиодные лампы для чтения спереди и сзади.

Интерьер Knewstar 001

Комфорт дополняется возможностью регулировки рулевой колонки, системой бесключевого доступа, кнопкой запуска двигателя, электроприводом двери багажника, датчиками дождя и света, парковочными датчиками и системой кругового обзора. Кроссовер также предлагает полный зимний пакет с подогревом сидений и стёкол. Безопасность обеспечивается шестью подушками безопасности, системой контролирования давления в шинах и антиблокировочной системой тормозов.

К сожалению, подробная информация о комплектациях Luxury, Flagship и Flagship Sport пока не доступна. Однако, учитывая оснащение базовой версии Luxury, можно ожидать, что более дорогие комплектации предложат еще более богатый набор опций и комфорта.

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Источник: Автоновости дня