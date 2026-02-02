На авторынке России — новые тренды: кто в лидерах?

Опубликованы данные по продажам авто в РФ в 2025 году

С кризисного 2022 года, когда было продано всего 626 тысяч новых легковых машин, российский рынок успел вырасти до 1,57 млн в 2024‑м. Вроде бы неплохо, в 2,5 раза. Но если расширить систему координат, то окажется, что мы не дотянулись даже до ковидного 2020 года (1,6 млн автомобилей).

В России в 2025 году продано 1 326 016 новых легковых машин. Снижение – на 15,6% за год

От минувшего года эксперты не ждали ничего хорошего. В России утвердили график повышения ставок так называемого утильсбора. Этого показалось мало, и с ноября отменили льготные тарифы для частного ввоза в отношении машин мощнее 160 л. с. Плюс, разумеется, инфляция, от которой автомобили тоже дорожают.

Чтобы сдержать последнюю, Центробанк удерживал ключевую ставку, от которой зависит вся отрасль кредитования, с октября 2024‑го по июнь 2025‑го на запредельном уровне в 21%. К середине декабря ее плавно опустили до 16%, но заемные средства всё равно остаются очень дорогими.

По данным Национального бюро кредитных историй, за 11 месяцев 2025 года объем автокредитования в деньгах сократился на 34,2% по сравнению с тем же периодом 2024‑го. Доля отказов по всем заявкам превышает 80%. Средний срок выданного займа приближается к шести годам, что для авторынка много.

Новые тренды

При таких вводных итоговое снижение продаж на 15,6%, до 1,33 млн машин (по данным агентства «Автостат»), можно назвать умеренным. Никакими рекордами и не пахло. Январь по инерции еще показал рост на 11%. Отчасти за счет того, что ставились на учет машины, купленные до праздников.

Но уже в марте спрос просел почти вдвое, на 45,5%. Двузначные показатели сохранялись до конца III квартала. А затем снова включился ажиотаж перед очередным повышением утильсбора. Октябрь просел относительно того же месяца 2024 года всего на 3,2%, ноябрь вырос на 5%, декабрь – почти на 11%. Видимо, 2026‑й сохранит тенденцию: относительно благополучный январь, а затем «минус».

Второй год подряд самым урожайным месяцем оказывается октябрь, хотя раньше пики, как правило, приходились на март и декабрь. Это тренд искусственный, завязанный на даты корректировки утильсбора.

Закупившись машинами впрок по старым ставкам «утиля», дилеры и представительства вошли в 2025 год с забитыми складами. По итогам первого полугодия новыми в полном смысле слова оказалась всего четверть (27,3%) проданных автомобилей. Остальные – 2024 года выпуска и старше.

Причем у некоторых марок за этот период «залежалыми» оказались больше 90% машин, а рубеж в 50% перешагнул только УАЗ. В статистике за 11 месяцев автомобили 2025 года нарастили долю до 50%. И всё равно это мало, рынок в значительной степени работал за счет старых складских запасов.

Самыми успешными месяцами по сравнению с 2024 годом стали январь (+11%) и декабрь (+10,6%). Самым провальным – март (-45,5%).

Сделано в РФ

АВТОВАЗ продолжает терять долю рынка: с 30,6% в 2023 году она сократилась до 24,9%. Антирекорд российский гигант поставил в октябре – 20,1%. Что легко объяснимо: перед ростом утильсбора повышенный интерес покупателей вызывали импортируемые машины. Спрос на Лады просел сильнее рынка, на 24,4%.

Белорусский Belgee (уж позвольте записать эту марку в наши) увеличил реализацию вдвое, Solaris – в 2,3 раза. Тут интересны два момента. Во‑первых, хорошо зарекомендовавший себя продукт может неплохо продаваться, даже будучи «в возрасте». Во‑вторых, в категорию «старых проверенных» уже попадают и китайские машины.

Еще один новичок группы лидеров – новорожденный Tenet. Это автомобили Chery с минимальными изменениями и другими эмблемами, которые выпускают по полному циклу в Калуге на заводе компании АГР. Три кроссовера в продаже были чуть больше четырех месяцев и сумели вывезти марку на девятое место абсолюта. Посмотрим, как пойдет дальше. А пока у Тенета 2,5% рынка.

Доля китайских брендов за год сократилась с 58,5% до 51,7%. Однако дело тут не в снижении популярности, а в запуске локальных марок для тех же машин.

Москвич откатился с 12‑го места на 17‑е, просев на треть. Весной ждем в продаже новые кроссоверы из М‑линейки от нового партнера – концерна SAIC и его марки MG. Но вряд ли они вытянут марку наверх: их стоимость окажется заметно выше нынешних моделей.

Проект Xcite продолжения не получит. Рост в таблице – это результат колоссальных усилий дилеров по распродаже собранных и застоявшихся кроссоверов.

Evolute подрос с 1226 до 3499 проданных машин. Это 42‑е место, над «серыми» Хондами (3166 штук) и дорогими KGM (2961 штука). Почти половину спроса обеспечил гибрид i‑Space, а вот чисто электрические модели нашим покупателям не зашли. Переломить тенденцию попробует симпатичный кроссовер i‑Joy второго поколения.

За пределами топ‑30 также упомянем 2732 проданных Соллерса и 1126 Amberauto. У последней марки единственный в линейке электромобиль А5 начал пользоваться спросом только после объявления весомых скидок. И осенью даже стал лидером микроскопического российского сегмента «электричек».

Аурусов встало на учет 138 штук.

Автостат прогнозирует, что при пессимистичном сценарии рынок новых легковых машин в 2026 году просядет на 10%, до 1,2 млн штук. Оптимистичный расклад – рост на те же 10%, до 1,46 млн единиц. Базовый сценарий предполагает нулевой рост.

