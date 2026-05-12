#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как подготовить систему охлаждения автомобиля к жаркому лету? Советы эксперта
12 мая
Как подготовить систему охлаждения автомобиля к жаркому лету? Советы эксперта
Автоэксперт Федотов: Перед летом необходимо...
Skoda пришлось ускорить разработку нового Karoq из-за натиска китайских брендов
12 мая
Skoda пришлось ускорить разработку нового Karoq из-за натиска китайских брендов
Skoda ускорила разработку нового Karoq до...
Названы самые беспроблемные семейные кроссоверы: список из 10 моделей
12 мая
Названы самые беспроблемные семейные кроссоверы: список из 10 моделей
Chevrolet Blazer возглавил рейтинг самых...

Водители, привыкшие к МКП, часто ломают автомат из-за одной привычки

Эксперт Лазарев рассказал, как старые привычки губят современные коробки

Ошибки в использовании нейтрали в АКПП могут обойтись очень дорого. Автомат - это не просто набор шестеренок, это гидравлический лабиринт. Когда вы включаете «Drive», масляный насос создает давление, обеспечивая смазку и охлаждение. Перевод в нейтраль на ходу — это попытка заставить марафонца бежать, перекрыв ему кислород. Двигатель работает на холостых, давление падает, а детали коробки продолжают бешено вращаться. Итог - перегрев и ускоренная деградация узлов.

На современных АКПП масляный насос напрямую завязан на оборотах двигателя. Когда селектор стоит в положении «Drive», насос активно качает смазку, охлаждая и защищая все узлы трансмиссии. Переключение на нейтраль на скорости резко снижает давление – двигатель уходит на холостые обороты, а детали коробки передач продолжают вращаться по инерции. В такой ситуации возникает масляное голодание, перегрев и ускоренный износ фрикционов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Вы удивитесь, узнав, сколько водителей заваливают этот тест на знание ПДД

Постоянные манипуляции рычагом на светофорах – тоже сомнительная затея. Каждое переключение между «N» и «D» – это дополнительная нагрузка на гидравлику и пакеты фрикционов. Инженер-автомеханик Михаил Лазарев назвал такие действия «техническим самоубийством» для автоматической трансмиссии. Он подчеркнул, что масляное голодание уничтожает фрикционы очень быстро.

Эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, в свою очередь, отметил еще один риск: на уклоне автомобиль может откатиться, если водитель забыл зафиксировать его тормозом. Это создает хаос на перекрестках и нередко становится причиной мелких, но неприятных столкновений.

Рекомендуем
Нештрафуемый порог в 20 км/ч: подарок автомобилистам или научно обоснованное решение?

Миф об экономии топлива на нейтрали разбивается о логику работы электронного блока управления. Современные машины при движении накатом на передаче полностью отключают подачу топлива – двигатель крутится за счет инерции. На нейтрали же ему приходится сжигать бензин, чтобы поддерживать холостые обороты. Вместо экономии – лишние траты и потеря контроля над тягой, что чревато аварией.

Когда нейтраль действительно нужна

На деле режим «N» – это исключительно сервисная функция. Её используют, когда автомобиль превращается в неподвижный груз: закатить на эвакуатор, переместить по территории сервиса или проверить подвеску на подъемнике. В этих случаях нейтраль размыкает механическую связь между колесами и трансмиссией, позволяя двигать машину без риска повредить коробку.

Рекомендуем
Найден отличный способ упростить ремонт мотора с помощью подручных материалов

Логист по грузоперевозкам Денис Крылов напоминает важное правило буксировки авто с АКПП: дистанция не должна превышать 50 километров, а скорость – 50 км/ч. Причем двигатель должен быть заведен, иначе насос не будет качать масло. Если игнорировать эти ограничения, трансмиссию можно сжечь полностью.

При длительной остановке, например в многочасовой пробке, эксперты рекомендуют не переключаться на нейтраль, а сразу ставить селектор в режим «Паркинг». Если же вы стоите меньше двух минут, держите ногу на тормозе – коробка этого не боится. Постоянные переключения между «N» и «D» изнашивают механизм выбора передач ничуть не меньше, чем сама езда.

Источник:  Pravda.Ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 10
12.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
-1