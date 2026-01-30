Назван самый популярный новый автомобиль в столице за 2025 год
Кроссовер Belgee X50 белорусского производства стал самым продаваемым автомобилем в Москве по итогам 2025 года.
Пресс-служба бренда со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщает, что за 12 месяцев прошлого года модель была реализована в количестве 8061 экземпляр, что и позволило занять первую строчку. При этом более крупный Belgee X70 вышел на третью позицию с результатом 6020 единиц. Напомним, что позиции бренда оказались сильны и по России в целом, а Belgee X50 оказался на четвертой строчке годового рейтинга.
Более того, кроссовер оказался одной из немногих моделей, продажи которых по итогам кризисного года не упали, а выросли... Интересно что до этого в столичной статистике два года подряд лидировал «прародитель» белорусской модели – Geely Coolray.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!