Названы самые популярные автомобили в РФ

Автостат: Lada потеряла часть рынка, но осталась в лидерах

Новое подтверждение цифр продаж автомобилей в 2025 году: источник сообщает, что за прошлый год на российском авторынке было реализовано 1,33 млн новых легковушек.

Это на 15,6% меньше, чем годом ранее. Получается, что российский авторынок упал впервые за три года: до этого сокращение продаж фиксировалось в 2022-м (-59%), после чего в 2023-м рынок прибавил в объеме на 69%, а в 2024-м – на 48%. Из общего количества легковых авто, проданных в этом году, около четверти (24,9%) пришлось на бренд Lada, однако год назад его доля составляла примерно 28%.

Лучшим иностранным брендом остался китайский Haval, а следующие позиции в рейтинге марок заняли Chery, Geely и китайско-белорусский Belgee. Именно этот бренд – один из немногих, кто подрос в продажах на фоне всеобщего «увядания». Кроме него положительную динамику показали лишь Solaris, Jetour и официально отсутствующая в стране Toyota.

** Включая модификации на базе основной модели

В разбивке по моделям лидерство четвертый год подряд удержала Lada Granta – в 2025-м модель и модификации на ее базе разошлись в количестве 146 990 единиц. Второе место у Весты, но у нее же – и самое значительное в топ-10 падение по сравнению с 2024-м.

Лучшая иномарка – снова Haval Jolion, занимающий третью строчку.

Прочие места в десятке заняли растущий Belgee X50, «проседающие» Geely Monjaro, Haval M6, Niva Legend, Niva Travel, Changan Uni-S и универсал Lada Largus, переживающий небывалый ренессанс.

