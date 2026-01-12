#
Куда будут «уходить» штрафы за нарушения ПДД
12 января
Путин поручил направлять средства от штрафов...
В этих регионах чаще всего оформляли ДТП без ГАИ
12 января
РСА: доля оформленных ДТП по европротоколу...
В России ужесточат правила сдачи экзаменов на водительские права
12 января
Эксперт Попов оценил предложение по изменению...

Насколько просел авторынок в 2025 году? Прогнозы vs реальность!

Автостат Инфо: в 2025 году в РФ было зарегистрировано 1,49 млн новых автомобилей

В начале 2025 года некоторые российские автопроизводители предрекали падение авторынка на величину до 30%, автодилеры и аналитики давали сходный прогноз – до 25%.

Сейчас же мы имеем первые реальные данные по российскому авторынку в минувшем году. Источник сообщает, что за 12 месяцев 2025 года в России было зарегистрировано 1,49 млн новых автомобилей. Этот показатель на 19% ниже, чем в 2024 году – тогда на учет было поставлено 1,83 млн новых машин. При этом легковушки «просели» всего на 16% – с 1,55 млн до 1,31 млн регистраций.

Но сегмент легкого коммерческого транспорта (LCV) сократился на 24%, пикапов – на 25%, автобусов – на 35%, а тяжелый комтранс (грузовики, HCV) пострадал больше всего: падение составило 51%, со 126 до 62 тысяч единиц техники.

Однако отдельно взятый декабрь внушает оптимизм: оформлено 154,7 тысяч новых транспортных средств, на 6% больше, чем в декабре 2024-го. В плюсе – легковые авто (+11%) и автобусы (+13%).

Вторичный рынок рванул вверх еще увереннее: за декабрь перерегистрировано 724 тысячи машин с пробегом, на 21% больше, чем годом ранее. А за весь год вышло 7,39 млн вторичных регистраций, что на 2% выше прошлогоднего результата.

Источник:  Автостат Инфо
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / senivpetro
12.01.2026 
