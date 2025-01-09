Как изменится авторынок России в 2025 году

Автодилеры назвали причины снижения продаж автомобилей в 2025 году на 12-25%

Продажи автомобилей на рынке России снизятся в 2025 году, такими прогнозами поделились опрошенные эксперты автоотрасли. Причем оценки спада разнятся от 12% до 20-25%.

По мнению заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, продажи автомобилей составят от 1,3 до 1,4 млн единиц против примерных 1,6 млн единиц в 2024 году.

«То есть сокращение рынка может составить 12-18%. Если произойдет повышение ключевой ставки ЦБ и долгое удержание ее на высоком уровне, то падение продаж новых автомобилей составит как минимум 15%», – делится прогнозом эксперт.

Заместитель гендиректора компании «Рольф» Светлана Виноградова считает, что авторынок сократится в текущем году на 15-20%.

«Мы ожидаем, что рынок сократится на 15-20% по итогам 2025 года, а цена на автомобили увеличится на 10%. От такого сценария отталкиваемся, имея те вводные, которые определяют рынок в данный момент», – уточнила специалист.

Между тем, по мнению гендиректора ГК «Автоспеццентр» Андрея Терлюкевича, на фоне сохранения жесткой денежно-кредитной политики в 2025 году объемы продаж новых автомобилей сократятся на 25%, до 1,1-1,2 млн штук. Такая ситуация делает сферу авторетейла нерентабельной.

Ухода крупных игроков с рынка России не предвидится, считает глава «Автодома» Андрей Ольховский. Он допускает, что автобренды с объемами продаж менее 3 тыс. автомобилей окажутся под давлением текущей ситуации.

«Поэтому часть брендов будет либо в состоянии заморозки до лучших времен, либо временно прекратит деятельность в нашей стране», – делится прогнозирует эксперт.

Напомним, президент АВТОВАЗа Максим Соколов прогнозировал сокращение продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в в 2025 году на 21-30%, до 1,3-1,4 млн, при условии, что ключевая ставка Центробанка будет расти.

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Источник: tass.ru