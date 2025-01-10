Каждый третий — лишний: каким станет авторынок России в 2025 году

Эксперт Зиновьев: Разорение автодилеров ударит не только по дилерам

По состоянию на ноябрь 2024 года в России работали 4040 официальных дилеров различных марок. Треть из них в 2025 году разорится, потому что рынок упадет на 25%. Таков мрачный прогноз Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Основная причина – повышение ключевой ставки Центробанка до 21%.

Первый вопрос: ну и что? Согласно принципам свободного рынка (и эволюционной теории Дарвина тоже), слабейший выбывает. Касается это не только автодилеров, а вообще всех. В чем проблема-то?

Видимо, в том, что от продаж новых машин зависит благополучие не только продавцов, а еще банковской и страховой сферы, российских сборочных заводов, перевозчиков и так далее – вплоть до изготовителей шин и номерных знаков.

ЧТО ТАКОЕ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА И НА ЧТО ОНА ВЛИЯЕТ Ключевая (базовая) ставка – минимальный размер процента, под который коммерческие банки могут взять деньги у Центробанка. И затем раздают свои кредиты уже с более высоким процентом. Банк России использует ключевую ставку для влияния на инфляцию. Механизм примерно таков: при высокой ставке берут меньше кредитов, падает спрос на товары и услуги, что вызывает замедление роста цен. Применительно к дилерам повышение ставки означает, что машин они продадут меньше, и, может быть, даже придется снижать маржу – разницу между закупочной и розничной ценой. Но многое зависит и от аппетитов производителей, устанавливающих отпускные цены.

Хроника падения

Падение началось в ноябре. Относительно успешного октября продажи новых машин упали на 29%. Но если сравнивать с ноябрем 2023 года (когда ключевая ставка была 15%), то видим прибавку на 11%. В годовом выражении – плюс 54%. Стало быть, не всё так плохо – падение только начинается.

И никто не заставлял дилеров столь интенсивно размножаться. За 2023 год их число выросло на 489, в 2024 году добавилось еще полтысячи. На рынок приходили новые марки, им требовались новые салоны – хотя очередей и давки в старых салонах не наблюдалось. Да и откуда им взяться: каждый дилер в среднем продал за год около 380 машин, чуть больше одной штуки в день. А в «среднем дилерском центре» трудится около 50 сотрудников. Как они вообще выживают при таком обороте?

Между тем, в рекордном 2012 году, когда российский рынок поглотил 2,9 млн новых легковушек (почти вдвое больше, чем ныне), дилеров было около 4200, и продавали они в среднем по 690 машин.

То ли дилеры как-то обленились и измельчали, то ли продажа машины стала отнимать намного больше человеко-часов. Во второе слабо верится, так что сегодня 4040 дилеров выглядит несколько избыточным количеством – вполне логично его немного подсократить .

И другие причины

Высокая ключевая ставка – не единственная и, похоже, не главная причина спада авторынка. Есть и другие: растущий утильсбор, высокая закредитованность населения. Она исходит от хронической нехватки свободных денег, из-за чего свыше 60% машин покупают в кредит, а 45% – по схеме трейд-ин.

Средневзвешенная цена нового автомобиля выросла с 2,29 млн рублей в 2022 году (при тогдашнем дефиците и задранных ценах) до 3,35 млн в 2024‑м – когда никакого дефицита нет. Рост на 46% за два года не объяснить только инфляцией и утильсбором.

Откуда взялись 3,35 млн, если в топ‑10 самых востребованных моделей только одна «уезжает» за 4 млн рублей? Очевидно, что три сотни Lamborghini и Bentley при двухстах тысячах проданных Грант на статистику влияют слабо.

Есть и иные подтверждения тому, что ключевая ставка не всё решает. Например, в Турции при ставке 40–45% продажи новых машин почему-то росли. А в Китае при 3,4–3,95% – падали. Может, у нас всё обойдется сезонной стагнацией?

Какие машины будут покупать россияне в 2025 году, рассказано тут.