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Названы самые популярные новые автомобили на рынке в 2025 году

«Автостат Инфо» перечислил пять самых популярных в России новых авто

Самым продаваемым новым авто по итогам 2024 года в России стала Lada Granta. Продажи модели выросли к 2023 году на 3%, с 197,3 тыс. до 203,4 тыс. единиц. На втором месте по популярности находится Lada Vesta, чьи продажи с 2023 до 2024 года выросли на 199%, с 41,4 тыс. до 123,7 тыс. штук.

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Среди иномарок лидирует кроссовер Haval Jolion, за год было продано 55,9 тыс. единиц этого автомобиля, что на 51% больше, чем реализовали в 2023 году (84,2 тыс. единиц). Также в пятерку лидеров вошли Chery Tiggo 7 Pro Max (62,2 тыс. единиц, +558%), Chery Tiggo 4 Pro (52,8 тыс. единиц, +64%) и внедорожник Lada Niva Travel (50,4 тыс. единиц, +7%).

Lada Granta
Lada Vesta
Lada Niva Travel
Haval Jolion
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 4 Pro

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: «Автостат Инфо»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Haval | Chery
Количество просмотров 2716
09.01.2025 
Фото:АВТОВАЗ | Haval | Chery
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