В Россию привезли новый кроссовер Volkswagen: известна цена

В России появился в продаже Volkswagen Atlas по цене 10 млн рублей

Дилер привез в Россию новый немецкий кроссовер Volkswagen Atlas. Полноприводная модель предлагается в версии с бензиновым мотором объемом 2,0 литра мощностью 235 л.с., АКП. Стоимость составляет 10 000 000 руб.

Volkswagen Atlas

У данного экземпляра есть основные системы помощи водителю, в том числе мониторинг слепых зон, система удержания полосы и ассистент экстренного торможения.

Интерьер Volkswagen Atlas

Также среди опций камера кругового обзора, подогрев и вентиляция передних сидений, система бесключевого доступа и другое.

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews