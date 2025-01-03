В Россию привезли новый кроссовер Volkswagen: известна цена
В России появился в продаже Volkswagen Atlas по цене 10 млн рублей
Дилер привез в Россию новый немецкий кроссовер Volkswagen Atlas. Полноприводная модель предлагается в версии с бензиновым мотором объемом 2,0 литра мощностью 235 л.с., АКП. Стоимость составляет 10 000 000 руб.
Volkswagen Atlas
У данного экземпляра есть основные системы помощи водителю, в том числе мониторинг слепых зон, система удержания полосы и ассистент экстренного торможения.
Интерьер Volkswagen Atlas
Также среди опций камера кругового обзора, подогрев и вентиляция передних сидений, система бесключевого доступа и другое.
Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Autonews
Фото:Volkswagen
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03.01.2025
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Teramont (1)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Teramont 2010/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Красавец!
Недостатки:
Ломучесть Вага.
Комментарий:
Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословным,машина хороша для любителей побольше картофеля и багажа-изысканным людям,а не нашим попугаям,любящим покупать под копирку Двухсотого Крузака!!!
-4