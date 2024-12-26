Работают в убыток: в РОАД назвали причины возможного банкротства дилеров в России

Глава РОАД Подщеколдин предрек банкротство некоторым дилерам весной 2025 года

Некоторые российские автодилеры весной 2025 года могут обанкротиться, многие из них уже сейчас работают в убыток. Об этом заявил глава Ассоциации «Российские автомобильные дороги» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Он подчеркнул, что на рынке России в настоящее время работает порядка 4000 дилерских центров. Причем по итогам прошлого года 37% дилеров сработали в убыток, в текущем году таких почти 60%.

«В среднем дилер продает около 100 автомобилей в месяц, при этом необходимо держать запасы на складах – условно 200 машин. Средняя стоимость нового авто сегодня составляет 3,5 млн руб., то есть дилеру необходимо 700 млн руб. на покупку этих машин. И это помимо затрат на запасные части, расходные материалы и прочие издержки. В большинстве своем дилеры используют кредиты, а при марже в 1,5-2% доходность съедается сильно возросшей ставкой», – объяснил глава РОАД.

Рассуждая о причинах сложившейся ситуации, Подщеколдин напомнил, что ситуация на рынке изменилась на фоне повышения утильсбора, ключевой ставки Центробанка, а также из-за падения рубля. Все эти трансформации выдержат далеко не все дилеры.

«Кого-то хватит на два-три месяца, кто-то продержится до полугода. Уже в марте-апреле мы увидим банкротства дилеров – и крупных, и мелких. Ситуация на рынке не щадит никого», – подытожил президент РОАД.

Напомним, 1 января 2025 года произойдет очередное повышение утильсбора в России, ключевая ставка Центробанка тоже может измениться, как следствие – цены на авторынке изменятся.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: autonews.ru