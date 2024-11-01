«Китаец» или Lada: какие машины будут покупать россияне в 2025 году

Главред «За рулем» изучил проект автомобильной части федерального бюджета

Импорт автомобилей будет падать. Такой прогноз дан в сопроводительных материалах к проекту федерального бюджета. Власти считают, что в 2025 году в страну ввезут около миллиона машин, из них более 700 тысяч – новые автомобили, остальные – старше трех лет. Но уже в 2027 году ожидают суммарный импорт 700 тысяч машин, из которых новых – всего 500 тысяч.

Мысль понятна: покупать надо свое.

Было свое

Мы это уже проходили. Вплоть до 2021 года на внутреннее производство приходилось до 85% продаваемых легковых автомобилей, и лишь 15% – на импорт.

Что приходило по импорту? Сплошь эксклюзив (от Porsche до Suzuki) плюс сравнительно небольшое количество китайских машин. А еще – не слишком массовые модели некоторых брендов, производство которых не было смысла организовывать в России, проще завозить.

В целом рынок был удовлетворен. Но тогда работали все заводы. А сейчас?

Где свое?

Пока ни один из оставленных бывшими хозяевами автозаводов не взлетел в чарты топ-продаж. Относительно успешный Москвич – это 27 тысяч машин (план на 2024 год). Новый бренд Solaris – тоже пока только раскручивается, на старых запасах: с начала года выпущено 17 тысяч машин. И так далее.

В стране два локомотива – АВТОВАЗ и Haval. В этом году АВТОВАЗ должен выпустить 500 тысяч машин. Допустим, в 2025 году соберет 550–600 тысяч. Haval выдаст около 130 тысяч. В следующем году тоже, наверно, прибавит. Но все прибавки лидеров при таких планах падения импорта – лишь компенсация этого падения, без заметного суммарного роста. Выходит, что рынок новых автомобилей расти не будет.

Полтора миллиона

В этом году наш рынок выйдет на 1,5 млн новых автомобилей. Или даже больше. Это прекрасно. Но даже этого – мало. Это минимум, который необходим нашей стране с учетом ее размеров, населения, объема перевозок и деловой активности.

В допандемийное время мы покупали больше: 1,7, даже 1,9 млн машин. То есть после провала 2022 и 2023 годов мы не восстанавливаем баланс, а по-прежнему идем ниже нужных значений. Это – старение парка, со всеми вытекающими.

Китайцы придут (ли)

Нам говорят: повышая утильсбор, мы заставим китайцев организовать производство в России. Они придут, организуют, завалят нас автомобилями – и вот импорт уже не очень нужен.

Но тогда нужен прогноз по увеличению внутреннего производства – а его нет. И пока не очень понятно, кто из китайцев придет не с «крупным узлом», а с полноценным производством.

В идеале нужны и новые поставщики комплектующих, которые могут прийти вместе с автопроизводителями. А без таких поставщиков всё будет дорого – и кормить мы по-прежнему будем китайские заводы, заменяя импорт авто­мобилей на импорт машинокомплектов.

Цены вырастут

Утильсбор будут поднимать. Ключевая ставка Центробанка едва ли пойдет вниз даже в пределах 2025 года. И новые импортные автомобили, которыми сейчас активно закупаются люди, станут многим не по карману. Вот с этой точки зрения некоторое падение импорта вполне объяснимо.

Главное, чтобы оставалась возможность ввозить автомобили «на себя» – с уплатой утильсбора по льготной ставке. А то ведь и такой импорт можно подзажать.

А вдруг не вырастут?

Впрочем, бог с ним, с импортом. Если резко вверх пойдет отечественное глубоко локализованное производство, хотелось бы, чтобы цены на автомобили с российскими VIN оставались вменяемыми – и заметно отставали от цен импортных машин. Тогда и рынок будет, и продажи, и вложения в производство окупятся, и покупатель будет удовлетворен. И бюджет, к слову, будет наполнен. Нашим-то яблочкам с чего дорожать?

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