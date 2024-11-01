«Китаец» или Lada: какие машины будут покупать россияне в 2025 году
Импорт автомобилей будет падать. Такой прогноз дан в сопроводительных материалах к проекту федерального бюджета. Власти считают, что в 2025 году в страну ввезут около миллиона машин, из них более 700 тысяч – новые автомобили, остальные – старше трех лет. Но уже в 2027 году ожидают суммарный импорт 700 тысяч машин, из которых новых – всего 500 тысяч.
Мысль понятна: покупать надо свое.
Было свое
Мы это уже проходили. Вплоть до 2021 года на внутреннее производство приходилось до 85% продаваемых легковых автомобилей, и лишь 15% – на импорт.
Что приходило по импорту? Сплошь эксклюзив (от Porsche до Suzuki) плюс сравнительно небольшое количество китайских машин. А еще – не слишком массовые модели некоторых брендов, производство которых не было смысла организовывать в России, проще завозить.
В целом рынок был удовлетворен. Но тогда работали все заводы. А сейчас?
Где свое?
Пока ни один из оставленных бывшими хозяевами автозаводов не взлетел в чарты топ-продаж. Относительно успешный Москвич – это 27 тысяч машин (план на 2024 год). Новый бренд Solaris – тоже пока только раскручивается, на старых запасах: с начала года выпущено 17 тысяч машин. И так далее.
В стране два локомотива – АВТОВАЗ и Haval. В этом году АВТОВАЗ должен выпустить 500 тысяч машин. Допустим, в 2025 году соберет 550–600 тысяч. Haval выдаст около 130 тысяч. В следующем году тоже, наверно, прибавит. Но все прибавки лидеров при таких планах падения импорта – лишь компенсация этого падения, без заметного суммарного роста. Выходит, что рынок новых автомобилей расти не будет.
Полтора миллиона
В этом году наш рынок выйдет на 1,5 млн новых автомобилей. Или даже больше. Это прекрасно. Но даже этого – мало. Это минимум, который необходим нашей стране с учетом ее размеров, населения, объема перевозок и деловой активности.
В допандемийное время мы покупали больше: 1,7, даже 1,9 млн машин. То есть после провала 2022 и 2023 годов мы не восстанавливаем баланс, а по-прежнему идем ниже нужных значений. Это – старение парка, со всеми вытекающими.
Китайцы придут (ли)
Нам говорят: повышая утильсбор, мы заставим китайцев организовать производство в России. Они придут, организуют, завалят нас автомобилями – и вот импорт уже не очень нужен.
Но тогда нужен прогноз по увеличению внутреннего производства – а его нет. И пока не очень понятно, кто из китайцев придет не с «крупным узлом», а с полноценным производством.
В идеале нужны и новые поставщики комплектующих, которые могут прийти вместе с автопроизводителями. А без таких поставщиков всё будет дорого – и кормить мы по-прежнему будем китайские заводы, заменяя импорт автомобилей на импорт машинокомплектов.
Цены вырастут
Утильсбор будут поднимать. Ключевая ставка Центробанка едва ли пойдет вниз даже в пределах 2025 года. И новые импортные автомобили, которыми сейчас активно закупаются люди, станут многим не по карману. Вот с этой точки зрения некоторое падение импорта вполне объяснимо.
Главное, чтобы оставалась возможность ввозить автомобили «на себя» – с уплатой утильсбора по льготной ставке. А то ведь и такой импорт можно подзажать.
А вдруг не вырастут?
Впрочем, бог с ним, с импортом. Если резко вверх пойдет отечественное глубоко локализованное производство, хотелось бы, чтобы цены на автомобили с российскими VIN оставались вменяемыми – и заметно отставали от цен импортных машин. Тогда и рынок будет, и продажи, и вложения в производство окупятся, и покупатель будет удовлетворен. И бюджет, к слову, будет наполнен. Нашим-то яблочкам с чего дорожать?
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.