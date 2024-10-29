#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chevrolet Equinox
29 октября
Этот надежный 173-сильный семейный кроссовер с АКП стоит дешевле «китайцев»
В России поступили в продажу кроссоверы...
Kia Tasman
29 октября
Kia показала соперника непререкаемым Ford Ranger и Toyota Hilux
Kia представила пикап Tasman 2025 года с...
Огромная прибыль: сколько Haval, Geely и Chery зарабатывают в России
29 октября
Огромная прибыль: сколько Haval, Geely и Chery зарабатывают в России
В 2023 году выручка автозаводов и...

Российский автопром — жив или нет?

НАПИ: в России активно растет производство легковых и легких коммерческих машин

За три квартала 2024 года российский автопром выпустил 512,4 тысячи легковых автомобилей – это на 37,6% больше, чем годом ранее. Эта цифра делает легковушки самым быстрорастущим сегментом отечественной автомобильной промышленности.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Продажи легковых машин идут и того лучше – более 1,1 млн проданных машин в январе-сентябре 2024-го, что на 60,3% превышает результат трех кварталов 2023 года.

Второй по темпам роста сегмент – это легкий коммерческий транспорт, за год российские заводы выпустили 106,2 тысячи разного рода «каблучков» и фургонов, перекрыв показатели прошлого года на 34,2%. Растут и продажи – плюс 33,3%.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Рынок автобусов тоже восстанавливается, хоть и не так активно: примерно плюс 15% и в производстве, и в продажах.

А вот с грузовиками в этом году пока не задалось. Сборка на отечественных заводах чуть подтянулась (+7,6%), но реализация просела на 11,7%...

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: НАПИ

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 19
29.10.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0