Российский автопром — жив или нет?

НАПИ: в России активно растет производство легковых и легких коммерческих машин

За три квартала 2024 года российский автопром выпустил 512,4 тысячи легковых автомобилей – это на 37,6% больше, чем годом ранее. Эта цифра делает легковушки самым быстрорастущим сегментом отечественной автомобильной промышленности.

Продажи легковых машин идут и того лучше – более 1,1 млн проданных машин в январе-сентябре 2024-го, что на 60,3% превышает результат трех кварталов 2023 года.

Второй по темпам роста сегмент – это легкий коммерческий транспорт, за год российские заводы выпустили 106,2 тысячи разного рода «каблучков» и фургонов, перекрыв показатели прошлого года на 34,2%. Растут и продажи – плюс 33,3%.

Рынок автобусов тоже восстанавливается, хоть и не так активно: примерно плюс 15% и в производстве, и в продажах.

А вот с грузовиками в этом году пока не задалось. Сборка на отечественных заводах чуть подтянулась (+7,6%), но реализация просела на 11,7%...

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Источник: НАПИ