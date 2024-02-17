Названы автомобили, которые чаще всего покупают в Москве
Geely Coolray продолжает держать первенство среди всех новых легковых автомобилей в Москве. В 2023 году этот компактный кроссовер смог завоевать сердца московских автолюбителей и уверенно удерживает свою позицию.
Данные компании «ППК» подтверждают, что в столице было продано невероятное количество новых Geely Coolray – 12400 единиц.
Кроссовер Haval Jolion сумел занять второе место в рейтинге самых популярных автомобилей в Москве. За прошлый год было продано 8737 штук. Совсем немного отстает от Haval Jolion кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, который нашел своих поклонников среди 6139 покупателей
В топ-5 также попали отечественная Lada (9472 ед.) и китайский Exeed (8987 ед.).
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Источник: Автостат
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