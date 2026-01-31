Сколько на самом деле составляет утильсбор в цене нового автомобиля?

«За рулем» проанализировал долю утильсбора в розничной цене машины

Сегодня в розничной цене автомобилей в РФ утилизационный сбор составляет значительную часть.

Например, в стоимости бюджетного седана Changan Alsvin его доля достигает 44% (800 тыс. рублей). Для кроссовера Geely Monjaro, ввозимого по параллельному импорту, с ценой от 3,6 млн рублей, сумма сбора составляет 1 010 400 рублей, или около 28% цены.

Утильсбор является неналоговым доходом федерального бюджета. В 2024 году его поступления составили 1,1 трлн рублей, из которых 400 млрд рублей собрано с автомобилей российского производства.

Куда пойдут деньги

Ожидается, что в 2026 году общий сбор достигнет около 2,6 трлн рублей. Из этой суммы 966,4 млрд рублей планируется вернуть российским автопроизводителям в виде компенсаций, зависящих от уровня локализации.

Еще примерно 40 млрд рублей направят на возмещение банкам и лизинговым компаниям потерь от льготных программ. Остальные средства остаются в бюджете.

За три года на поддержку автопрома из госбюджета было направлено 260 млрд рублей. Это госпрограммы стимулирования спроса, субсидирование разработок, программы Фонда развития промышленности и другое. Три четверти этой суммы обеспечено поступлениями от утилизационного сбора.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Беспокоит не сам утильсбор, а растущая цена автомобилей, за ценой новых автоматически подтягиваются подержанные. Не дорожают только машины старше 20 лет. А еще волнует то, что вся поддержка автопрома оплачивается автовладельцами.

Может быть, так и должно быть. Но вот результаты: за 2026 год продажи всех новых машин упали на 15%, а продажи АВТОВАЗа – на 24%, «Москвича» – на 32%, УАЗа – на 34%. Как поможет им дальнейшее запланированное повышение утильсбора, если уже состоявшееся вовсе не заставило россиян покупать российское, а скорее наоборот?

