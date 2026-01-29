Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автомобили Москвич
29 января
В компании «Москвич» ответили на вопрос о прекращении сборки моделей 6 и 8
«Москвич» опроверг прекращение закупок...
Автосоюз призвал отменить штрафы за нарушение разметки
29 января
Автосоюз призвал отменить штрафы за нарушение разметки
В НАС предложили не штрафовать за нарушение...
ARCFOX Alpha S L3 Edition
29 января
Беспилотные автомобили популярного бренда появятся на дорогах
BAIC получил разрешение на эксплуатацию...

Эксперты: как новый утильсбор повлиял на параллельный импорт машин

Эксперт Иванов: на дорогие иномарки спрос не упадет после нового утильсбора

В преддверии форума автобизнеса «ForAuto – 2026» эксперты поделились своим мнением о том, как новые нормы расчета утилизационного сбора меняют структуру поставок автомобилей по параллельному импорту.

Рекомендуем
Как быстро прогреть салон автомобиля даже в сильный мороз?

Поставщики уже начали сворачивать продажи массовых моделей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил. Особенно это касается Geely Monjaro и его аналогов из Китая. Также чётко прослеживается сокращение сегмента китайских премиальных электрокаров и гибридов, куда входят бренды Lixiang, Zeekr и Lynk & Co. Из-за сочетания повышенного утилизационного сбора и ограничений, накладываемых Китаем, выгодность таких поставок резко упала.

Эксперт из «Матологистикс Плюс» Марина Занаревская заметила особую уязвимость этих изменений для популярного бензинового Geely Monjaro, а также упомянула снижение интереса к маркам Zeekr и Li Auto. Зато сейчас на российском рынке растет спрос на китайские авто с атмосферными двигателями, к примеру, Mazda CX-5 с мотором мощностью 155 л. с.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Николай Иванов, глава отдела продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ», считает, что в премиальном и среднем сегменте покупатели скорее продолжат приобретать привычные для себя модели. Он приводит пример: даже если BMW X3 подорожает на 700 тысяч рублей, свои позиции она не потеряет, а клиенты всё равно останутся верны бренду.

Mazda CX-5
Geely Monjaro
BMW X3
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликованы фотографии нового кроссовера Renault.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
29.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0