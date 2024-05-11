Из зимы в лето: 4000 км с популярным кроссовером
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Чудеса электроники
Где же у него кнопка? Во время первой 20‑минутной поездки я так и не смог найти, как в Geely Monjaro отключается обогрев руля и сиденья. Управление оказалось спрятано в многоступенчатом меню медиасистемы. Разумеется, на второй раз его находишь быстро, но всё равно неудобно. Золотое правило эргономики: то, чем часто пользуешься, должно находиться под рукой. И лучше, чтобы это были настоящие кнопки и клавиши.
Система кругового обзора здорово выручает при маневрах в стесненных условиях. Только вот электроника реагирует на происходящее с задержкой. Поэтому всё приходится делать медленно, чтобы не угодить в курьезную ситуацию.
Камера контроля мертвых зон, срабатывающая при включении поворотника, только отвлекает во время движения, поэтому я ее отключил. Это делается через меню настроек и занимает буквально несколько секунд.
Но куда больше раздражает пищащий без причины передний парктроник. Он отвлекает от управления, мешает слушать музыку и разговаривать по телефону. Я неоднократно мыл и протирал датчики – не помогает. Придется обращаться за помощью к сервисменам.
Не всегда срабатывает система бесключевого доступа в автомобиль. Чаще сбои случаются в сырую погоду и обычно при попытке отпереть машину.
На асфальте
На ходу Monjaro – приятный автомобиль. Подвеска комфортная и энергоемкая, рулится понятно, на прямой стоит уверенно. В салоне тихо на любой скорости. Внутрь проходит только негромкий ненавязчивый гул зимних покрышек.
Мощности двухлитрового турбомотора 4G20TDB хватает и для резвого ускорения, и для уверенного обгона. Причем заметной разницы в динамике, если едешь один или с полной загрузкой, не ощущаешь.
Восьмиступенчатый автомат Aisin вовремя и практически незаметно меняет передачи. Чуть большей плавности хочется лишь при трогании с места. Стоит дальше продавить педаль газа, как электроника резко блокирует гидротрансформатор и одновременного пришпоривает двигатель. Машина на мгновение задумывается, а потом с ощутимым рывком начинает набирать скорость.
Расход топлива великоват. Если совсем нежно обращаться с газом и держать скорость около 100 км/ч, Monjaro потребляет 7–8 л/100 км. На 130 км/ч аппетит разыгрывается до 9–10 л/100 км. При этом тахометр показывает всего 2000 об/мин (спасибо восьмиступенчатому автомату). А даже в незагруженном городе расход топлива редко опускается ниже 15 л/100 км.
У меня средний показатель за 4000 км составляет 11,8 л/100 км. Это при почти равном соотношении километров, накрученных по трассе и в городе. Хочется верить, что в теплое время аппетит немного снизится.
На бездорожье
Зима была снежной и дворы чистили плохо, поэтому внедорожные способности Geely приходилось проверять чуть ли не каждый день. И Monjaro приятно удивил проходимостью.
Большой по кроссоверным меркам дорожный просвет 210 мм (даже под грязезащитным кожухом) и абсолютно ровное днище позволяют лазать по глубокому снегу, не опасаясь сесть на брюхо. А тяговитый на низах мотор и гидромеханический автомат дают возможность ехать в натяг с минимальной пробуксовкой колес. Этому способствует и прекрасно работающая электроника, которая оптимально управляет тягой по колесам.
Перед сложным участком лучше переключить трансмиссию во внедорожный режим. Муфта, передающая крутящий момент на заднюю ось, зажимается, и машина увереннее ползет по снегу и грязи. В остальных режимах колеса больше буксуют, а в салоне появляется неприятный запах паленого.
Если часто собираетесь съезжать с асфальта, установите более мощную защиту силового агрегата (от 4000 до 12 000 рублей в зависимости от конструкции и толщины металла без учета стоимости работ). Полный комплект защиты (двигатель, коробка, топливные магистрали, бензобак, задний редуктор) стоит от 17 000 рублей.
Monjaro на бездорожье способен на большее, чем среднестатистический кроссовер. Главное – не забывать, что вы не на внедорожнике, и не загонять машину в откровенно гиблые места.
Первое впечатление
Положительное! Моnjaro достойно выглядит на фоне моделей известных мировых марок. И то, что это автомобиль с хорошими задатками, подтверждает и быстро растущая популярность. Monjaro сейчас на четвертом месте по продажам новых автомобилей. И первый в своем классе.
Но чтобы удержаться на лидерских позициях, продуманной конструкции и завидных технических характеристик недостаточно. Monjaro нужно зарекомендовать себя надежным автомобилем. Как ему это удастся – узнаем в ближайшее время.
Geely Monjaro, 2.0Т (238 л. с.), А8
- Изготовитель – Geely, Китай
- Год выпуска – 2023
- В эксплуатации «За рулем» – с января 2024
- Пробег на момент отчета – 4000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–4000 км)*₽
- Расходы на содержание (0–4000 км) – 26 522 ₽
- Из них на бензин АИ-95 (средний расход 11,8 л/100 км) – 26 522 ₽
- Стоимость 1 км пробега - 6,63 ₽
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
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