Из зимы в лето: 4000 км с популярным кроссовером

«За рулем» подвел итоги первой зимы Geely Monjaro

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Чудеса электроники

Где же у него кнопка? Во время первой 20‑минутной поездки я так и не смог найти, как в Geely Monjaro отключается обогрев руля и сиденья. Управление оказалось спрятано в многоступенчатом меню медиасистемы. Разумеется, на второй раз его находишь быстро, но всё равно неудобно. Золотое правило эргономики: то, чем часто пользуешься, должно находиться под рукой. И лучше, чтобы это были настоящие кнопки и клавиши.

Система кругового обзора здорово выручает при маневрах в стесненных условиях. Только вот электроника реагирует на происходящее с задержкой. Поэтому всё приходится делать медленно, чтобы не угодить в курьезную ситуацию.

Камера контроля мертвых зон, срабатывающая при включении поворотника, только отвлекает во время движения, поэтому я ее отключил. Это делается через меню настроек и занимает буквально несколько секунд.

Но куда больше раздражает пищащий без причины передний парктроник. Он отвлекает от управления, мешает слушать музыку и разговаривать по телефону. Я неоднократно мыл и протирал датчики – не помогает. Придется обращаться за помощью к сервисменам.

Не всегда срабатывает система бесключевого доступа в автомобиль. Чаще сбои случаются в сырую погоду и обычно при попытке отпереть машину.

На асфальте

На ходу Monjaro – приятный автомобиль. Подвеска комфортная и энергоемкая, рулится понятно, на прямой стоит уверенно. В салоне тихо на любой скорости. Внутрь проходит только негромкий ненавязчивый гул зимних покрышек.

Мощности двухлитрового турбомотора 4G20TDB хватает и для резвого ускорения, и для уверенного обгона. Причем заметной разницы в динамике, если едешь один или с полной загрузкой, не ощущаешь.

Масляного щупа нет: информация об уровне масла выводится на панель приборов. По опыту эксплуатации многих Monjaro этот указатель работает неточно, поэтому владельцы покупают мини-сканер, подключающийся к диагностическому разъему OBD-II. Точные данные с датчика можно вывести на экран медиасистемы или смартфон.

Восьмиступенчатый автомат Aisin вовремя и практически незаметно меняет передачи. Чуть большей плавности хочется лишь при трогании с места. Стоит дальше продавить педаль газа, как электроника резко блокирует гидротрансформатор и одновременного пришпоривает двигатель. Машина на мгновение задумывается, а потом с ощутимым рывком начинает набирать скорость.

Расход топлива великоват. Если совсем нежно обращаться с газом и держать скорость около 100 км/ч, Monjaro потребляет 7–8 л/100 км. На 130 км/ч аппетит разыгрывается до 9–10 л/100 км. При этом тахометр показывает всего 2000 об/мин (спасибо восьмиступенчатому автомату). А даже в незагруженном городе расход топлива редко опускается ниже 15 л/100 км.

На металлизированных накладках на дверях появились ржавые точки. Видимо, брак при производстве конкретно этих деталей. Больше «рыжиков» нигде не видно. Даже сколов на кузове нет.

У меня средний показатель за 4000 км составляет 11,8 л/100 км. Это при почти равном соотношении километров, накрученных по трассе и в городе. Хочется верить, что в теплое время аппетит немного снизится.

На бездорожье

Зима была снежной и дворы чистили плохо, поэтому внедорожные способности Geely приходилось проверять чуть ли не каждый день. И Monjaro приятно удивил проходимостью.

Большой по кроссоверным меркам дорожный просвет 210 мм (даже под грязезащитным кожухом) и абсолютно ровное днище позволяют лазать по глубокому снегу, не опасаясь сесть на брюхо. А тяговитый на низах мотор и гидромеханический автомат дают возможность ехать в натяг с минимальной пробуксовкой колес. Этому способствует и прекрасно работающая электроника, которая оптимально управляет тягой по колесам.

Интерьер собран аккуратно, из дорогих материалов, но выглядит чересчур пестрым. Много разномастных элементов в отделке, даже нитки в отстрочке – нескольких цветов. И это плохо сочетается с солидной внешностью большого автомобиля.

Перед сложным участком лучше переключить трансмиссию во внедорожный режим. Муфта, передающая крутящий момент на заднюю ось, зажимается, и машина увереннее ползет по снегу и грязи. В остальных режимах колеса больше буксуют, а в салоне появляется неприятный запах паленого.

Если часто собираетесь съезжать с асфальта, установите более мощную защиту силового агрегата (от 4000 до 12 000 рублей в зависимости от конструкции и толщины металла без учета стоимости работ). Полный комплект защиты (двигатель, коробка, топливные магистрали, бензобак, задний редуктор) стоит от 17 000 рублей.

У водительского кресла нет развитой поддержки спины и бедер. Но сидеть в нем удобно, в дальних поездках тело не устает. На заднем сиденье с комфортом размещаются трое взрослых. Крайние места снабжены обогревом, есть управление собственным климат-контролем, USB-розетки.

Monjaro на бездорожье способен на большее, чем среднестатистический кроссовер. Главное – не забывать, что вы не на внедорожнике, и не загонять машину в откровенно гиблые места.

Первое впечатление

Положительное! Моnjaro достойно выглядит на фоне моделей известных мировых марок. И то, что это автомобиль с хорошими задатками, подтверждает и быстро растущая популярность. Monjaro сейчас на четвертом месте по продажам новых автомобилей. И первый в своем классе.

Но чтобы удержаться на лидерских позициях, продуманной конструкции и завидных технических характеристик недостаточно. Monjaro нужно зарекомендовать себя надежным автомобилем. Как ему это удастся – узнаем в ближайшее время.

Geely Monjaro, 2.0Т (238 л. с.), А8

Изготовитель – Geely, Китай

Год выпуска – 2023

В эксплуатации «За рулем» – с января 2024

Пробег на момент отчета – 4000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–4000 км)*₽

Расходы на содержание (0–4000 км) – 26 522 ₽

Из них на бензин АИ-95 (средний расход 11,8 л/100 км) – 26 522 ₽

Стоимость 1 км пробега - 6,63 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

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