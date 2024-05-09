7 мест, надежные агрегаты, цена от 2,3 млн – и это новый «японец»!
В нынешнее время любой новый автомобиль не из Китая – уже праздник. А если это не кроссовер, то вообще событие. Даже если речь идет о собранном в Индии автомобиле – простеньком, с полуторалитровым мотором и старым четырехступенчатым автоматом.
Зато цена у минивэна Suzuki Ertiga – от 2,3 млн рублей. Ларгус, когда его запустят в производство, будет, скорее всего, ненамного дешевле.
Магия вне Хогвартса
Хорошо помню, как приходилось сгибаться в три погибели, чтобы забраться на третий ряд Ларгуса. А уж о том, каково было там моим ногам, и говорить не стоит. А вот Ertiga приятно удивила. Широкий дверной проем и отъезжающие далеко вперед сиденья второго ряда позволяют на галерку не залезать, а заходить.
Средний ряд регулируется, чтобы можно было одинаково успешно расширить место для ног или увеличить багажник в пятиместном варианте. Не припомню другой модели схожих габаритов, в которой столько внутреннего пространства. Кажется, инженеры освоили заклятье невидимого расширения!
На потолке есть несколько дефлекторов и свой обдув. Правда, именно что обдув – как ни регулируй климат-контроль, с потолка дует только холодный ветер. Никаких обогревов тоже нет – сразу видно, для какого климата Ertiga рассчитана изначально. Дооснастить передние сиденья обогревом можно у дилера за 25–30 тысяч рублей.
А еще покупатели в Юго-Восточной Азии очень любят дерево, даже пластмассовое. На вкус и цвет, но по мне аляпистые вставки совершенно неуместны – тем более на фоне скромного, если не сказать бедного оснащения. Это тот неловкий момент, когда дисплей трипкомпьютера красочнее и интереснее центрального экрана. Впрочем, эта базовая медиасистема с крохотным монохромным дисплеем не единственная – к нам везут Эртиги и с тачскрином, памятным по моделям Jimny или Vitara.
Полтора литра уверенности
По Джимнику знаком и двигатель К15В объемом 1,5 литра, работающий с четырехступенчатым автоматом. Не выдающаяся мощность (101 л. с.) компенсируется простотой и надежностью – важное обстоятельство в условиях отсутствия заводской гарантии. Ибо даже если машина продается у официального дилера, завозится она не компанией Сузуки Моторс Рус, а каким-нибудь Васей или Петей. Так что перед покупкой обязательно нужно проверить таможенный приходный ордер, чтобы выяснить, через какую страну ввозился автомобиль и полностью ли уплачен утильсбор – дабы потом не нарваться на дополнительные расходы и проблемы.
На ходу Ertiga тоже удивляет. Я ожидал вялого овоща, а минивэн Suzuki разгоняется на удивление бодро. Потому что легкий. И аппетит скромный: можно укладываться в восемь литров на сотню. Лишь при обгонах с выездом на встречную полосу хочется больше ступеней в коробке, когда обороты надолго взлетают выше среднего. Тормоза прекрасны и замедлением, и информативностью привода.
Настройки ходовой части совсем не провоцируют к активной езде. Ленивое и «длинное» рулевое, большие крены кузова и запаздывания на резкие повороты руля – даже Ларгус ведет себя интереснее.
Собранности подвеске не хватает и на колдобинах. Постоянных пробоев нет, но за колеса всё же страшно. А задняя часть любит брыкаться, если вовремя не сбросить скорость на «лежачем полицейском».
Чтобы частично решить проблему, можно поставить шины с большим профилем – арки это позволяют. Тогда и клиренс станет побольше. Сейчас под металлической защитой 16 см, хотя бамперы висят высоко, и к бордюрам я смело подъезжаю впритык.
Насчет шин можно задуматься, а вот насчет дополнительной шумоизоляции и думать нечего – надо делать. На любой скорости одинаково хорошо слышны двигатель, ветер и шуршание колес. И уже на 100 км/ч в разговоре с попутчиками приходится сильно повышать голос.
И всё же да!
Несмотря на откровенно слабую «шумку» и отсутствие обогрева сидений на сегодняшнем рынке Suzuki Ertiga – интересный вариант, если нужен простой и вместительный автомобиль. По крайней мере – пока нет Ларгуса.
Цены на Эртигу лежат в пределах 2,3–2,9 млн рублей. По нынешним меркам – не запредельно, хотя говорить о «народности» автомобилей по такой цене не приходится.
Suzuki Ertiga
- Длина / ширина / высота / база 4395 / 1735 / 1690 / 2740 мм
- Снаряженная / полная масса 1115 / 1740 кг
- Объем багажника 135/482/736 л
- Максимальная скорость 170 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 13,5 с
- Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1462 см³; 74 кВт / 101 л.с. при 6000 об/мин; 138 Н·м при 3500 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ-95 / 45 л
- Трансмиссия передний привод; А4
Замеры уровня шума
|
Скорость движения, км/ч
|
0
|
60
|
100
|
Уровень шума, дБА
|
45,7
|
67,4
|
70,2
Конкуренты
Самый близкий конкурент Эртиги из числа параллельно завезенных – Mitsubishi Xpander. Это такой же простой семиместный компактвэн из Юго-Восточной Азии, под капотом которого полуторалитровый мотор (105 л. с.) и четырехступенчатый автомат.
Но Xpander дороже – машины в скромных комплектациях стоят от 2,7–2,8 млн рублей, а кросс-версия обойдется в три миллиона.
Интересным вариантом выглядит Chevrolet Captiva второго поколения. В отличии от машины первого поколения, новая Captiva – бюджетный переднеприводный кроссовер. От Шеви у него только эмблема, а по сути это китайский Baojun 530 (он же MG Hector).
Новая Captiva стоит чуть меньше трех миллионов рублей.
Hyundai Mufasa стоит от 3,5 млн рублей, но и сам автомобиль интереснее.
Паркетник для китайского рынка построен на базе Hyundai Tucson предыдущего поколения. Под капотом – двухлитровый атмосферник (160 л. с.) и шестиступенчатый автомат.
- «За рулем» можно читать в Viber