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7 мест, надежные агрегаты, цена от 2,3 млн – и это новый «японец»!

«За рулем» протестировал компактный вэн Suzuki Ertiga из Индии

4 не китайских кроссовера по цене от 2,5 млн

В нынешнее время любой новый автомобиль не из Китая – уже праздник. А если это не кроссовер, то вообще событие. Даже если речь идет о собранном в Индии автомобиле – простеньком, с полуторалитровым мотором и старым четырехступенчатым автоматом.

Зато цена у минивэна Suzuki Ertiga – от 2,3 млн рублей. Ларгус, когда его запустят в производство, будет, скорее всего, ненамного дешевле.

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Магия вне Хогвартса

Хорошо помню, как приходилось сгибаться в три погибели, чтобы забраться на третий ряд Ларгуса. А уж о том, каково было там моим ногам, и говорить не стоит. А вот Ertiga приятно удивила. Широкий дверной проем и отъезжающие далеко вперед сиденья второго ряда позволяют на галерку не залезать, а заходить.

Сиденья второго ряда регулируются в продольном направлении.
Вынести поездку на третьем ряду смогут даже взрослые.

Средний ряд регулируется, чтобы можно было одинаково успешно расширить место для ног или увеличить багажник в пятиместном варианте. Не припомню другой модели схожих габаритов, в которой столько внутреннего пространства. Кажется, инженеры освоили заклятье невидимого расширения!

На потолке второго ряда есть свои дефлекторы обдува.

На потолке есть несколько дефлекторов и свой обдув. Правда, именно что обдув – как ни регулируй климат-контроль, с потолка дует только холодный ветер. Никаких обогревов тоже нет – сразу видно, для какого климата Ertiga рассчитана изначально. Дооснастить передние сиденья обогревом можно у дилера за 25–30 тысяч рублей.

Аналоговые приборы удобны для чтения. Дисплей трипкомпьютера симпатичнее ­экрана медиасистемы.
Базовая медиасистема обладает минимумом функций, но управление интуитивно понятно.
Однозонный климат-контроль справляется со своими обязанностями, однако хотелось бы иметь обогрев сидений – хотя бы передних.
Салон сделан полностью из жесткого пластика. Псевдодеревянные панели смотрятся инородно. Руль регулируется только по углу наклона.
Салон сделан полностью из жесткого пластика. Псевдодеревянные панели смотрятся инородно. Руль регулируется только по углу наклона.

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А еще покупатели в Юго-Восточной Азии очень любят дерево, даже пластмассовое. На вкус и цвет, но по мне аляпистые вставки совершенно неуместны – тем более на фоне скромного, если не сказать бедного оснащения. Это тот неловкий момент, когда дисплей трипкомпьютера красочнее и интереснее центрального экрана. Впрочем, эта базовая медиасистема с крохотным монохромным дисплеем не единственная – к нам везут Эртиги и с тачскрином, памятным по моделям Jimny или Vitara.

Полтора литра уверенности

По Джимнику знаком и двигатель К15В объемом 1,5 литра, работающий с четырехступенчатым автоматом. Не выдающаяся мощность (101 л. с.) компенсируется простотой и надежностью – важное обстоятельство в условиях отсутствия заводской гарантии. Ибо даже если машина продается у официального дилера, завозится она не компанией Сузуки Моторс Рус, а каким-нибудь Васей или Петей. Так что перед покупкой обязательно нужно проверить таможенный приходный ордер, чтобы выяснить, через какую страну ввозился автомобиль и полностью ли уплачен утильсбор – дабы потом не нарваться на дополнительные расходы и проблемы.

Двигатель K15B знаком по Jimny.
Двигатель K15B знаком по Jimny.

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На ходу Ertiga тоже удивляет. Я ожидал вялого овоща, а минивэн Suzuki разгоняется на удивление бодро. Потому что легкий. И аппетит скромный: можно укладываться в восемь литров на сотню. Лишь при обгонах с выездом на встречную полосу хочется больше ступеней в коробке, когда обороты надолго взлетают выше среднего. Тормоза прекрасны и замедлением, и информативностью привода.

Настройки ходовой части совсем не провоцируют к активной езде. Ленивое и «длинное» рулевое, большие крены кузова и запаздывания на резкие повороты руля – даже Ларгус ведет себя интереснее.

Площадка для АКБ позволяет установить батарею большей емкости взамен маленькой штатной на 35 А·ч.
Площадка для АКБ позволяет установить батарею большей емкости взамен маленькой штатной на 35 А·ч.

Собранности подвеске не хватает и на колдобинах. Постоянных пробоев нет, но за колеса всё же страшно. А задняя часть любит брыкаться, если вовремя не сбросить скорость на «лежачем полицейском».

Чтобы частично решить проблему, можно поставить шины с большим профилем – арки это позволяют. Тогда и клиренс станет побольше. Сейчас под металлической защитой 16 см, хотя бамперы висят высоко, и к бордюрам я смело подъезжаю впритык.

В пятиместном варианте багажник становится огромным.
В пятиместном варианте багажник становится огромным.
При всех сложенных сиденьях Эртигу можно использовать как коммерческий фургончик.
Под фальшполом – очень вместительное отделение. Запасное колесо висит под днищем.

Насчет шин можно задуматься, а вот насчет дополнительной шумоизоляции и думать нечего – надо делать. На любой скорости одинаково хорошо слышны двигатель, ветер и шуршание колес. И уже на 100 км/ч в разговоре с попутчиками приходится сильно повышать голос.

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И всё же да!

Несмотря на откровенно слабую «шумку» и отсутствие обогрева сидений на сегодняшнем рынке Suzuki Ertiga – интересный вариант, если нужен простой и вместительный автомобиль. По ­крайней мере – пока нет Ларгуса.

Цены на Эртигу лежат в пределах 2,3–2,9 млн рублей. По нынешним меркам – не запредельно, хотя говорить о «народности» автомобилей по такой цене не приходится.

Вместительный компактвэн за вменяемые деньги Плохая шумоизоляция

Suzuki Ertiga

  • Длина / ширина / высота / база 4395 / 1735 / 1690 / 2740 мм
  • Снаряженная / полная масса 1115 / 1740 кг
  • Объем багажника 135/482/736 л
  • Максимальная скорость 170 км/ч
  • Разгон 0–100 км/ч 13,5 с
  • Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1462 см³; 74 кВт / 101 л.с. при 6000 об/мин; 138 Н·м при 3500 об/мин
  • Топливо / запас топлива АИ-95 / 45 л
  • Трансмиссия передний привод; А4

Замеры уровня шума

Скорость движения, км/ч

0

60

100

Уровень шума, дБА

45,7

67,4

70,2

Конкуренты

Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander

Самый близкий конкурент Эртиги из числа параллельно завезенных – Mitsubishi Xpander. Это такой же простой семиместный компактвэн из Юго-Восточной Азии, под капотом которого полуторалитровый мотор (105 л. с.) и четырехступенчатый автомат.

Но Xpander дороже – машины в скромных комплектациях стоят от 2,7–2,8 млн рублей, а кросс-версия обойдется в три миллиона.

Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva

Интересным вариантом выглядит Chevrolet Captiva второго поколения. В отличии от машины первого поколения, новая Captiva – бюджетный переднеприводный кроссовер. От Шеви у него только эмблема, а по сути это китайский Baojun 530 (он же MG Hector).

Новая Captiva стоит чуть меньше трех миллионов рублей.

Hyundai Mufasa
Hyundai Mufasa

Hyundai Mufasa стоит от 3,5 млн рублей, но и сам автомобиль интереснее.

Паркетник для китайского рынка построен на базе Hyundai Tucson предыдущего поколения. Под капотом – двухлитровый атмосферник (160 л. с.) и шестиступенчатый автомат.

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За РулемВиноградов Александр
Фото:Константин Якубов
Количество просмотров 29
09.05.2024
Фото:Константин Якубов
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