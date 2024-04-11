Большой салон, экономичный мотор, красивая цена – универсал на замену Ларгусу
В связи с февральскими событиями двухлетней давности производство Ларгуса было свернуто. И все, кто хотел купить доступный и вместительный автомобиль, остались с носом.
Возможно, на эту роль претендует индийский минивэн Suzuki Ertiga. Семиместный вэн стоит около двух с половиной миллионов рублей – скромная цена по сегодняшним меркам. Но надо разобраться, что представляет собой этот автомобиль.
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Что за агрегаты и как едет Suzuki Ertiga
На Эртигу ставится атмосферный двигатель К15В мощностью 101 л.с., который работает в паре с классическим четырёхступенчатым автоматом. Двигатель нам знаком по Джимни нынешнего поколения. Так что с покупкой запасных частей и расходников для ТО проблем быть не должно. С точки зрения надежности агрегат тоже хорош.
На ходу Ertiga тоже удивляет. Я ожидал вялого овоща, а Suzuki разгоняется на удивление бодро. Потому что минивэн легкий. И аппетит скромный: можно укладываться в восемь литров на сотню. Лишь при обгонах с выездом на встречную полосу, когда обороты надолго взлетают выше среднего, хочется больше ступеней в коробке. Очень понравились тормоза – они прекрасны и замедлением, и информативностью привода.
Настройки ходовой не способствуют активной езде. Ленивое и «длинное» рулевое, большие крены кузова и запаздывания на резкие повороты руля – даже наш Ларгус ведет себя интереснее.
Собранности подвеске не хватает и на колдобинах. Постоянных пробоев нет, но за колеса всё же страшно. А задняя часть любит брыкаться, если вовремя не сбросить скорость на «лежачем полицейском».
Вместительность Suzuki Ertiga
Своей вместимостью Ertiga приятно удивила, ведь автомобиль короче четырех с половиной метров. А главное, что Эртига действительно семиместная: широкий дверной проем и отъезжающие далеко вперед сиденья второго ряда позволяют на «галерку» не залезать, а заходить.
Средний ряд регулируется, чтобы можно было одинаково успешно расширить место для ног или увеличить багажник в пятиместном варианте. На потолке есть несколько дефлекторов и свой обдув. Правда, именно что обдув – как ни регулируй климат-контроль, с потолка дует только холодный воздух.
Эртигу можно использовать и как небольшой коммерческий фургон – со сложенными сиденьями второго и третьего рядов он способен увезти больше, чем цельнометаллический Ларгус.
Оснащение Suzuki Ertiga
Комплектации Эртиги довольно скромные и опций совсем немного. Нет никаких обогревов, и сразу видно, для какого климата Ertiga создавалась изначально. Но дооснастить передние сиденья обогревом можно у дилера за 25–30 тысяч рублей.
При покупке серьезно стоит задуматься насчет дополнительной шумоизоляции. На любой скорости одинаково хорошо слышны двигатель, ветер и шуршание колес. А уже на 100 км/ч в разговоре с попутчиками приходится сильно повышать голос.
Зато в салоне есть вставки под дерево, которые смотрятся странно на фоне бедного оснащения. В базе дисплей трипкомпьютера красочнее и интереснее центрального экрана. В более богатых комплектациях Эртиги оснащены тачскрином, знакомым по кроссоверам Jimny или Vitara.
Вывод
Несмотря на откровенно слабую «шумку» и отсутствие обогревов сидений, на сегодняшнем рынке Suzuki Ertiga – интересный вариант, если нужен простой и вместительный автомобиль. По крайней мере, пока нет Ларгуса.
Цены на Эртигу лежат в пределах 2,3–2,9 млн рублей. По нынешним меркам – не запредельно, хотя говорить о «народности» автомобилей по такой цене не приходится.
- А вот еще один Suzuki за такую же цену – седан Ciaz.
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