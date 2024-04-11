Большой салон, экономичный мотор, красивая цена – универсал на замену Ларгусу

Эксперт «За рулем» рассказал о простом и надежном Suzuki Ertiga за 2,3 млн

В связи с февральскими событиями двухлетней давности производство Ларгуса было свернуто. И все, кто хотел купить доступный и вместительный автомобиль, остались с носом.

Возможно, на эту роль претендует индийский минивэн Suzuki Ertiga. Семиместный вэн стоит около двух с половиной миллионов рублей – скромная цена по сегодняшним меркам. Но надо разобраться, что представляет собой этот автомобиль.

Что за агрегаты и как едет Suzuki Ertiga

На Эртигу ставится атмосферный двигатель К15В мощностью 101 л.с., который работает в паре с классическим четырёхступенчатым автоматом. Двигатель нам знаком по Джимни нынешнего поколения. Так что с покупкой запасных частей и расходников для ТО проблем быть не должно. С точки зрения надежности агрегат тоже хорош.

Двигатель K15B знаком по Suzuki Jimny. Площадка для АКБ позволяет установить батарею большей емкости взамен маленькой штатной на 35 А·ч.

На ходу Ertiga тоже удивляет. Я ожидал вялого овоща, а Suzuki разгоняется на удивление бодро. Потому что минивэн легкий. И аппетит скромный: можно укладываться в восемь литров на сотню. Лишь при обгонах с выездом на встречную полосу, когда обороты надолго взлетают выше среднего, хочется больше ступеней в коробке. Очень понравились тормоза – они прекрасны и замедлением, и информативностью привода.

Настройки ходовой не способствуют активной езде. Ленивое и «длинное» рулевое, большие крены кузова и запаздывания на резкие повороты руля – даже наш Ларгус ведет себя интереснее.

Suzuki Ertiga не блещет управляемостью, зато комфорт на плохой дороге приемлемый.

Собранности подвеске не хватает и на колдобинах. Постоянных пробоев нет, но за колеса всё же страшно. А задняя часть любит брыкаться, если вовремя не сбросить скорость на «лежачем полицейском».

Вместительность Suzuki Ertiga

Своей вместимостью Ertiga приятно удивила, ведь автомобиль короче четырех с половиной метров. А главное, что Эртига действительно семиместная: широкий дверной проем и отъезжающие далеко вперед сиденья второго ряда позволяют на «галерку» не залезать, а заходить.

В пятиместном варианте багажник становится огромным. А при всех сложенных сиденьях Эртигу можно использовать как коммерческий фургончик.

Средний ряд регулируется, чтобы можно было одинаково успешно расширить место для ног или увеличить багажник в пятиместном варианте. На потолке есть несколько дефлекторов и свой обдув. Правда, именно что обдув – как ни регулируй климат-контроль, с потолка дует только холодный воздух.

Сиденья второго ряда регулируются в продольном направлении.

Эртигу можно использовать и как небольшой коммерческий фургон – со сложенными сиденьями второго и третьего рядов он способен увезти больше, чем цельнометаллический Ларгус.

На потолке есть свои дефлекторы обдува.

Оснащение Suzuki Ertiga

Комплектации Эртиги довольно скромные и опций совсем немного. Нет никаких обогревов, и сразу видно, для какого климата Ertiga создавалась изначально. Но дооснастить передние сиденья обогревом можно у дилера за 25–30 тысяч рублей.

Однозонный климат-контроль справляется со своими обязанностями, однако хотелось бы иметь обогрев сидений – хотя бы передних.

При покупке серьезно стоит задуматься насчет дополнительной шумоизоляции. На любой скорости одинаково хорошо слышны двигатель, ветер и шуршание колес. А уже на 100 км/ч в разговоре с попутчиками приходится сильно повышать голос.

Зато в салоне есть вставки под дерево, которые смотрятся странно на фоне бедного оснащения. В базе дисплей трипкомпьютера красочнее и интереснее центрального экрана. В более богатых комплектациях Эртиги оснащены тачскрином, знакомым по кроссоверам Jimny или Vitara.

Аналоговые приборы удобны для чтения. Дисплей трипкомпьютера симпатичнее экрана медиасистемы.

Вывод

Несмотря на откровенно слабую «шумку» и отсутствие обогревов сидений, на сегодняшнем рынке Suzuki Ertiga – интересный вариант, если нужен простой и вместительный автомобиль. По крайней мере, пока нет Ларгуса.

Цены на Эртигу лежат в пределах 2,3–2,9 млн рублей. По нынешним меркам – не запредельно, хотя говорить о «народности» автомобилей по такой цене не приходится.

А вот еще один Suzuki за такую же цену – седан Ciaz.