Новый надежный аналог Kia Rio привезли в РФ по цене от 2,4 млн рублей

Новые седаны Suzuki Ciaz по цене от 2,4 млн рублей появились в продаже в России

Для тех, кто ищет аналог Kia Rio либо Hyundai Solaris, дилеры и частники из разных городов привозят новые японские седаны Suzuki Ciaz. Их поставляют уже довольно долго, цены при этом растут: если в конце прошлого года они начинались от 2 млн рублей, то сейчас на одном из классифайдов такие модели продают от 2,4 млн рублей.

За эту сумму новый леворульный Suzuki Ciaz 2022 года выпуска продает крупный дилер из Нижнего Новгорода. Он указал, что утильсбор за машину уже выплачен и входит в стоимость, а сам автомобиль представлен в самой полной комплектации, куда входят камера заднего вида, кожаный салон, литые диски, современная мультимедийная система, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, датчики давления в шинах и светодиодная оптика.

Suzuki Ciaz

Аналогичный седан, но на 50 000 рублей дороже, продает частник из подмосковных Химок. Он также сообщил о предоплаченном утильсборе и богатой комплектации, включающей мультируль, кондиционер, бесключевой доступ с системой запуска двигателя с кнопки и так далее.

Технически эти Suzuki Ciaz ничем не отличаются. Авто оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 105 л.с., работающим в паре с четырехступенчатой АКП. Привод – передний.

Suzuki Ciaz

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Источник: «Автоновости дня»