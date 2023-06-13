Tank 300 и Suzuki Jimny в цифрах: какой внедорожник круче?
Основной тест и выводы эксперта - по этой ссылке
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
Tank 300
|
Suzuki Jimny
|
Снаряженная / полная масса
|
2230 / 2552 кг
|
1135 / 1435 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
10,6 c
|
н.д.
|
Максимальная скорость
|
175 км/ч
|
140 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 54 л
|
АИ-95 / 40 л
|
Расход топлива: городской/
|
9,0 / 6,1 / 7,2 л / 100 км
|
8,4 / 6,9 / 7,5 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, продольно
|
спереди, продольно
|
Конфигурация/число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1967 см³
|
1462 см³
|
Степень сжатия
|
9,6
|
10,0
|
Мощность
|
162 кВт / 220 л.с. при 5500 об/мин
|
75 кВт / 102 л.с. при 6000 об/мин
|
Крутящий момент
|
380 Н·м при 1800–3600 об/мин
|
130 Н·м при 4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
А8
|
А4
|
Передаточные числа:
|
5,00 / 3,20 / 2,14 / 1,72 / 1,31 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / 3,46
|
2,87 / 1,57 / 1,00 / 0,70 / – / – / – / – / 2,30
|
Главная
|
3,90
|
4,30
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
независимая, на двойных поперечных рычагах / зависимая пружинная
|
зависимая, пружинная / зависимая пружинная
|
Рулевое
|
реечное, с электроусилителем
|
винт-гайка, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые / барабанные
|
Шины
|
265/65 R17
|
195/80 R15
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Suzuki Jimny
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 150 000 км
|
64
|
Tank 300
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
16
|
|
Suzuki Jimny
|
Tank 300
|
Просвет
|
a
|
205 мм
|
210 мм
|
b
|
225 мм
|
275 мм
|
c
|
210 мм
|
235 мм
|
Угол
|
α
|
38,5°
|
34,5°
|
β
|
49,5°
|
37,5°
|
γ
|
22,5°
|
22,5°
Основной тест и выводы эксперта - по этой ссылке
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