#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Добро пожаловать на официальный сайт Торгового дома «За рулем»Добро пожаловать на официальный сайт Торгового дома «За рулем»
Наша компания ведет свою деятельность с 2004...
Почему водители не уступают дорогу – странные принципы или незнание ПДД?Почему водители не уступают дорогу – странные принципы или незнание ПДД?
Вот одна из таких неоднозначных (на первый...
Мост сломался под весом грузовика, едущего на ремонт мостаМост сломался под весом грузовика, едущего на ремонт моста
Вероятно, где-то есть люди, следящие за...

Tank 300 и Suzuki Jimny в цифрах: какой внедорожник круче?

Новый китайский внедорожник против олдскульного Suzuki Jimny - эти машины фактически из разных эпох, но на бездорожье не уступили друг другу ни в чем... Почти.

Основной тест и выводы эксперта - по этой ссылке

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Tank 300

Suzuki Jimny

Снаряженная / полная масса

2230 / 2552 кг

1135 / 1435 кг

Время разгона 0–100 км/ч

10,6 c

н.д.

Максимальная скорость

175 км/ч

140 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 54 л

АИ-95 / 40 л

Расход топлива: городской/
загородный/смешанный цикл

9,0 / 6,1 / 7,2 л / 100 км

8,4 / 6,9 / 7,5 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, продольно

спереди, продольно

Конфигурация/число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1967 см³

1462 см³

Степень сжатия

9,6

10,0

Мощность

162 кВт / 220 л.с. при 5500 об/мин

75 кВт / 102 л.с. при 6000 об/мин

Крутящий момент

380 Н·м при 1800–3600 об/мин

130 Н·м при 4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

Коробка передач

А8

А4

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

5,00 / 3,20 / 2,14 / 1,72 / 1,31 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / 3,46

2,87 / 1,57 / 1,00 / 0,70 / – / – / – / – / 2,30

Главная
передача

3,90

4,30

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

независимая, на двойных поперечных рычагах / зависимая пружинная

зависимая, пружинная / зависимая пружинная

Рулевое
управление

реечное, с электро­усилителем

винт-гайка, с электро­усилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые / барабанные

Шины

265/65 R17

195/80 R15

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Suzuki Jimny

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 150 000 км

64

Tank 300

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

16
За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемРалли «Шелковый путь»: взгляд до стартаЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Suzuki Jimny

Tank 300

Просвет

a

205 мм

210 мм

b

225 мм

275 мм

c

210 мм

235 мм

Угол

α

38,5°

34,5°

β

49,5°

37,5°

γ

22,5°

22,5°


Основной тест и выводы эксперта - по этой ссылке


Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемТимкин Юрий
Фото:За РулемСадков Георгий
Количество просмотров 2
Фото:За РулемСадков Георгий
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0