Tank 300 и Suzuki Jimny в цифрах: какой внедорожник круче?

Новый китайский внедорожник против олдскульного Suzuki Jimny - эти машины фактически из разных эпох, но на бездорожье не уступили друг другу ни в чем... Почти.

Основной тест и выводы эксперта - по этой ссылке ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ Tank 300 Suzuki Jimny Снаряженная / полная масса 2230 / 2552 кг 1135 / 1435 кг Время разгона 0–100 км/ч 10,6 c н.д. Максимальная скорость 175 км/ч 140 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 54 л АИ-95 / 40 л Расход топлива: городской/

загородный/смешанный цикл 9,0 / 6,1 / 7,2 л / 100 км 8,4 / 6,9 / 7,5 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, продольно спереди, продольно Конфигурация/число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1967 см³ 1462 см³ Степень сжатия 9,6 10,0 Мощность 162 кВт / 220 л.с. при 5500 об/мин 75 кВт / 102 л.с. при 6000 об/мин Крутящий момент 380 Н·м при 1800–3600 об/мин 130 Н·м при 4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка передач А8 А4 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 5,00 / 3,20 / 2,14 / 1,72 / 1,31 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / 3,46 2,87 / 1,57 / 1,00 / 0,70 / – / – / – / – / 2,30 Главная

передача 3,90 4,30 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади независимая, на двойных поперечных рычагах / зависимая пружинная зависимая, пружинная / зависимая пружинная Рулевое

управление реечное, с электро­усилителем винт-гайка, с электро­усилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые / барабанные Шины 265/65 R17 195/80 R15 СЕРВИС В ЦИФРАХ Периодичность ТО Гарантия Дилеры Suzuki Jimny 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 150 000 км 64 Tank 300 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 16 Проверь себя на знание ПДД Ралли «Шелковый путь»: взгляд до старта Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет! Suzuki Jimny Tank 300 Просвет a 205 мм 210 мм b 225 мм 275 мм c 210 мм 235 мм Угол α 38,5° 34,5° β 49,5° 37,5° γ 22,5° 22,5°



Основной тест и выводы эксперта - по этой ссылке «За рулем» можно читать в ВКонтакте

