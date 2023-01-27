Кроссовер Suzuki Vitara привезли в Россию: раньше таких у нас не продавали — журнал За рулем

Кроссовер Suzuki Vitara привезли в Россию: раньше таких у нас не продавали

Автомобили предлагаются только в максимальной комплектации.

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Дилер В Нижнем Новгороде выставил на продажу партию кроссоверов Suzuki Vitara. Машина идет в комплектации с турбодвигателем 1.4 л и гибридной системой MHEV, автомобили с которой ранее не предлагались на российском рынке. Эта версия доступна, в частности, в Западной Европе.

Стоимость кроссовера в максимальной комплектации GLX с силовой установкой мощностью 129 л.с. составляет 2,9 млн рублей.

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Кроссовер Suzuki Vitara привезли в Россию: раньше таких у нас не продавали

Автомобиль с системой «мягкого» гибрида со стартер-генератором работает от бортовой сети напряжением 48 вольт. Машина оснащена литийионным аккумулятором и преобразователем напряжения.

Источник: Газета.ru

Фото: Suzuki, Unsplash

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Отзывы о Suzuki Vitara (1)

Suzuki 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Отличные ходовые качества

Недостатки:

Не с каждого смартфона выводится изображение на экран мультимедиа

Комментарий:

Вот уже пол-года владею Suzuki Vitara S, 140 л.с., 6АКПП, передний привод. Каждый день по Москве. Авто не такое простое, как кажется с виду, его главная изюминка — прекрасные ходовые (городские) качества. Проблем пока никаких, все работает, не скрипит, не бренчит, тех.жидкости в норме, даже пыли ...

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