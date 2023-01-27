Кроссовер Suzuki Vitara привезли в Россию: раньше таких у нас не продавали

Автомобили предлагаются только в максимальной комплектации.

Дилер В Нижнем Новгороде выставил на продажу партию кроссоверов Suzuki Vitara. Машина идет в комплектации с турбодвигателем 1.4 л и гибридной системой MHEV, автомобили с которой ранее не предлагались на российском рынке. Эта версия доступна, в частности, в Западной Европе.

Стоимость кроссовера в максимальной комплектации GLX с силовой установкой мощностью 129 л.с. составляет 2,9 млн рублей.

Автомобиль с системой «мягкого» гибрида со стартер-генератором работает от бортовой сети напряжением 48 вольт. Машина оснащена литийионным аккумулятором и преобразователем напряжения.

Источник: Газета.ru

Фото: Suzuki, Unsplash