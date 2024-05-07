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Почти Tucson, но не совсем: испытали в России корейский кроссовер для Китая

Эксперты «За рулем» протестировали кроссовер Hyundai Mufasa, ввезенный по параимпорту

4 не китайских кроссовера по цене от 2,5 млн

Ностальгия по некогда привычным брендам всё сильнее – и дилеры везут всё больше подобных машин. Вот, например, Hyundai Mufasa – корейский кроссовер для китайского рынка.

Экран медиасистемы сначала вызвал у меня панику: всё на китайском! Но сработала мышечная память. Пусть фирма Hyundai фактически ушла с российского рынка, но структура меню еще не успела забыться.

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Потыкав в иероглифы, я нашел заветную вкладку с пунктом «English». И авто сразу стало дружелюбнее!

Да и цена Муфасы, если вспомнить про другие машины, не шокирует – 3,5 млн рублей за кроссовер размером с Volkswagen Tiguan. Идеальная альтернатива китайцам? Возможно, но есть нюансы.

Hyundai Mufasa. Цена в России от 3 500 000 ₽
Hyundai Mufasa. Цена в России от 3 500 000 ₽

Детализация

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С китайскими паркетниками (хотя и не всеми) мы уже стали забывать, что такое грамотная эргономика. Но в Муфасе – огромные диапазоны регулировок руля и сиденья. И профиль сиденья удачен: после четырех часов за рулем спина не затекла.

На торцах подлокотников передних сидений есть вешалки. А какие прикольные секретные отделения с доводчиками крышек есть на передней панели и в обивках задних дверей! Широкие подголовники заднего сиденья и вертикальные тумблеры задних стеклоподъемников оценят любители старых ­«американцев».

Багажник – типичный для кроссовера подобного размера. Боковины отделаны жестким пластиком, а шторки нет в принципе. В подполье – вместительные отделения и докатка.
Багажник – типичный для кроссовера подобного размера. Боковины отделаны жестким пластиком, а шторки нет в принципе. В подполье – вместительные отделения и докатка.

Увы, на багажнике запал создателей иссяк. Нет никаких карманов, а жесткий пластик боковин, кажется, царапается от взгляда. И нет ни шторки, ни полки – даже крепления отсутствуют как факт. Можно порадоваться за низкий уровень преступности в Китае, раз можно не прятать содержимое багажника. А у нас полочка не помешала бы!

Спинку переднего пассажирского сиденья можно откинуть, увеличив погрузочную длину.
Спинку переднего пассажирского сиденья можно откинуть, увеличив погрузочную длину.

Этот китайский кроссовер хочет заменить RAV4: какие шансы?

Впрочем, проем багажника широк, а сложить можно не только второй ряд, но и спинку переднего пассажирского сиденья – дабы облегчить перевозку длинномеров. Для небольшого кроссовера – не лишняя способность. Хотя Mufasa и выглядит, как Palisade, на деле по размеру он попадает в промежуток между Кретой и Спортейджем.

Слаб на передок

В пору официальных поставок двигатели Smartstream к нам попадали только рабочим объемом 2,5 литра, поэтому с его двухлитровой версией сталкиваюсь впервые. Хотя она мощнее двухлитрового атмосферника Nu, разницы в динамике с тем же Туссаном я не заметил. Она не выдающаяся. Улучшить отзывчивость можно переходом в спортрежим – тут и отклик акселератора веселее, и коробка реагирует шустрее.

Передняя панель радует дизайном, фактурой и полезными мелочами вроде дополнительного отделения с отъезжающей крышкой. Эргономика водительского места отлично проработана. Шестискоростной автомат A6MF1 требует менять жидкость каждые 50 тысяч км. Для замены нужно 7,3 литра жидкости Hyundai ATF SP-IV по 1500 рублей за литр.
Передняя панель радует дизайном, фактурой и полезными мелочами вроде дополнительного отделения с отъезжающей крышкой. Эргономика водительского места отлично проработана. Шестискоростной автомат A6MF1 требует менять жидкость каждые 50 тысяч км. Для замены нужно 7,3 литра жидкости Hyundai ATF SP-IV по 1500 рублей за литр.
Базовая цифровая приборная панель напоминает электронные часы. У версий подороже есть полноценная виртуальная приборка.
В меню есть только китайский и английский языки – делать русификацию надо отдельно.

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Шестиступенчатый автомат A6MF1 – наш старый знакомый, который встречается на Крете, Спортейдже и не только. Он отличается нерасторопной работой и сносной надежностью, которую можно обеспечить, меняя раз в 50 тысяч км жидкость – лучше вместе с фильтром.

Расход топлива невелик – я легко укладывался в среднем в девять литров на 100 км.

Привод у Муфасы только передний, а под мощной металлической защитой – меньше 17 см. Съезжать с ровной дороги надо с опаской. Да и энергоемкость подвески не на высоте – сразу видна разница между русифицированными корейскими машинами и «иностранными». Едет кроссовер жестковато, хотя шины не самые «тонкие» (225/55 R18).

Начальной версии полагается климатическая установка с ручным управлением. Дополнительно греются только передние сиденья.
У Муфасы есть четыре дорожных и три внедорожных режима. Последние не слишком актуальны из-за переднего привода и слабой геометрической проходимости.
Сиденья с электроприводом оснащены ­минимумом регулировок.
Сиденья с электроприводом оснащены ­минимумом регулировок.

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Mufasa – существо асфальтовое. На ровной дороге точно пишет траекторию и сразу реагирует на руль. Электроусилитель дарит естественную обратную связь, но только в обычном режиме: в спортивном баранка наливается излишней тяжестью.

Благо, есть режим Smart, где можно индивидуально настроить разные системы. Жаль, что нельзя подстроить шумоизоляцию – она позарез нужна колесным аркам.

На втором ряду удобно, есть держатель для планшета, сетка для смартфона и отделения в подлокотниках дверей.
На втором ряду удобно, есть держатель для планшета, сетка для смартфона и отделения в подлокотниках дверей.

Какие гарантии

Самый популярный кроссовер в России обновился: смотрим, что изменилось

Mufasa – добротный кроссовер c понятными и ожидаемыми от марки Hyundai потребительскими свойствами. Он легко может составить конкуренцию «китайцам» схожего размера, тем более что и цены близки – от 3,5 до 4 милли­онов рублей.

С одной оговоркой: заводской гарантии нет и не предвидится. Насколько она важна для вас – решайте сами.

Модель Mufasa построена на платформе N3, которая у нас была представлена последними поколениями кроссоверов Hyundai Tucson и Kia Sportage. Так что запчасти по ходовой можно купить из наличия.
Модель Mufasa построена на платформе N3, которая у нас была представлена последними поколениями кроссоверов Hyundai Tucson и Kia Sportage. Так что запчасти по ходовой можно купить из наличия.
Добротный, практичный и стильный кроссовер Вне ровных дорог придется туго

HYUNDAI MUFASA

  • Длина / ширина / высота / база 4475 / 1850 / 1665 / 2680 мм
  • Снаряженная / полная масса 1440 / 1910 кг
  • Объем багажника 451 / 1381 л
  • Максимальная скорость 187 км/ч
  • Разгон 0–100 км/ч н.д.
  • Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1999 см³; 118 кВт / 160 л.с. при 6500 об/мин; 193 Н·м при 4500 об/мин
  • Топливо / запас топлива АИ-92 / 54 л
  • Трансмиссия передний привод; А6

Замеры уровня шума

Скорость движения, км/ч

0

60

100

Уровень шума, дБА

46,3

67,0

70,7

НЕДАЛЬНИЙ РОДСТВЕННИК

Параллельным курсом к нам пока еще завозят Kia Sportage с кодом NP. Как и Mufasa, это машина исключительно для китайского рынка. Построена на платформе Hyundai Tucson предыдущего поколения. Внешность, как и салон, – полностью оригинальные. Привод – исключительно на передние колеса. Под капотом – двухлитровый атмосферный двигатель и тот же классический шестиступенчатый автомат. Габариты, как и цены, схожи с Муфасой: в среднем китайский Sportage стоит 3,5–3,7 млн рублей, а самые дорогие стоят четыре миллиона.

Kia Sportage NP
Kia Sportage NP

Благодарим компании РОЛЬФ и Hyundai РОЛЬФ Алтуфьево за предоставленный для теста автомобиль.

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За РулемВиноградов Александр
Фото:За РулемКонин Дмитрий
Количество просмотров 7
07.05.2024
Фото:За РулемКонин Дмитрий
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