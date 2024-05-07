Почти Tucson, но не совсем: испытали в России корейский кроссовер для Китая
Ностальгия по некогда привычным брендам всё сильнее – и дилеры везут всё больше подобных машин. Вот, например, Hyundai Mufasa – корейский кроссовер для китайского рынка.
Экран медиасистемы сначала вызвал у меня панику: всё на китайском! Но сработала мышечная память. Пусть фирма Hyundai фактически ушла с российского рынка, но структура меню еще не успела забыться.
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Потыкав в иероглифы, я нашел заветную вкладку с пунктом «English». И авто сразу стало дружелюбнее!
Да и цена Муфасы, если вспомнить про другие машины, не шокирует – 3,5 млн рублей за кроссовер размером с Volkswagen Tiguan. Идеальная альтернатива китайцам? Возможно, но есть нюансы.
Детализация
С китайскими паркетниками (хотя и не всеми) мы уже стали забывать, что такое грамотная эргономика. Но в Муфасе – огромные диапазоны регулировок руля и сиденья. И профиль сиденья удачен: после четырех часов за рулем спина не затекла.
На торцах подлокотников передних сидений есть вешалки. А какие прикольные секретные отделения с доводчиками крышек есть на передней панели и в обивках задних дверей! Широкие подголовники заднего сиденья и вертикальные тумблеры задних стеклоподъемников оценят любители старых «американцев».
Увы, на багажнике запал создателей иссяк. Нет никаких карманов, а жесткий пластик боковин, кажется, царапается от взгляда. И нет ни шторки, ни полки – даже крепления отсутствуют как факт. Можно порадоваться за низкий уровень преступности в Китае, раз можно не прятать содержимое багажника. А у нас полочка не помешала бы!
Впрочем, проем багажника широк, а сложить можно не только второй ряд, но и спинку переднего пассажирского сиденья – дабы облегчить перевозку длинномеров. Для небольшого кроссовера – не лишняя способность. Хотя Mufasa и выглядит, как Palisade, на деле по размеру он попадает в промежуток между Кретой и Спортейджем.
Слаб на передок
В пору официальных поставок двигатели Smartstream к нам попадали только рабочим объемом 2,5 литра, поэтому с его двухлитровой версией сталкиваюсь впервые. Хотя она мощнее двухлитрового атмосферника Nu, разницы в динамике с тем же Туссаном я не заметил. Она не выдающаяся. Улучшить отзывчивость можно переходом в спортрежим – тут и отклик акселератора веселее, и коробка реагирует шустрее.
Шестиступенчатый автомат A6MF1 – наш старый знакомый, который встречается на Крете, Спортейдже и не только. Он отличается нерасторопной работой и сносной надежностью, которую можно обеспечить, меняя раз в 50 тысяч км жидкость – лучше вместе с фильтром.
Расход топлива невелик – я легко укладывался в среднем в девять литров на 100 км.
Привод у Муфасы только передний, а под мощной металлической защитой – меньше 17 см. Съезжать с ровной дороги надо с опаской. Да и энергоемкость подвески не на высоте – сразу видна разница между русифицированными корейскими машинами и «иностранными». Едет кроссовер жестковато, хотя шины не самые «тонкие» (225/55 R18).
Mufasa – существо асфальтовое. На ровной дороге точно пишет траекторию и сразу реагирует на руль. Электроусилитель дарит естественную обратную связь, но только в обычном режиме: в спортивном баранка наливается излишней тяжестью.
Благо, есть режим Smart, где можно индивидуально настроить разные системы. Жаль, что нельзя подстроить шумоизоляцию – она позарез нужна колесным аркам.
Какие гарантии
Mufasa – добротный кроссовер c понятными и ожидаемыми от марки Hyundai потребительскими свойствами. Он легко может составить конкуренцию «китайцам» схожего размера, тем более что и цены близки – от 3,5 до 4 миллионов рублей.
С одной оговоркой: заводской гарантии нет и не предвидится. Насколько она важна для вас – решайте сами.
HYUNDAI MUFASA
- Длина / ширина / высота / база 4475 / 1850 / 1665 / 2680 мм
- Снаряженная / полная масса 1440 / 1910 кг
- Объем багажника 451 / 1381 л
- Максимальная скорость 187 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч н.д.
- Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1999 см³; 118 кВт / 160 л.с. при 6500 об/мин; 193 Н·м при 4500 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ-92 / 54 л
- Трансмиссия передний привод; А6
Замеры уровня шума
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Скорость движения, км/ч
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0
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60
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100
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Уровень шума, дБА
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46,3
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67,0
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70,7
НЕДАЛЬНИЙ РОДСТВЕННИК
Параллельным курсом к нам пока еще завозят Kia Sportage с кодом NP. Как и Mufasa, это машина исключительно для китайского рынка. Построена на платформе Hyundai Tucson предыдущего поколения. Внешность, как и салон, – полностью оригинальные. Привод – исключительно на передние колеса. Под капотом – двухлитровый атмосферный двигатель и тот же классический шестиступенчатый автомат. Габариты, как и цены, схожи с Муфасой: в среднем китайский Sportage стоит 3,5–3,7 млн рублей, а самые дорогие стоят четыре миллиона.
Благодарим компании РОЛЬФ и Hyundai РОЛЬФ Алтуфьево за предоставленный для теста автомобиль.
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