Кроссовер Hyundai Mufasa – стала известна цена
Компактный кроссовер на платформе i-GMP от Hyundai под названием Mufasa поступил в продажу. Клиенты начали оформлять предварительные заказы. Передача машин клиентам начнется в июне.
В Китае кроссовер будет продаваться под именем Mu Sa. Этот автомобиль, можно сказать, преемник модели Beijing Hyundai ix35, и он стал первой моделью, предусмотренной «Новым планом 2025» компании.
Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4475, 1850 и 1665 мм соответственно, а колесная база – 2680 мм.
Известно также, что новый автомобиль оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 161 л.с.
В продажу кроссовер поступил в двух версиях. Первая стоит 139 800 юаней (1,6 млн рублей), а вторая – 149 800 юаней (1,7 млн рублей).
В России автомобиль тоже может продаваться, если дилеры решат завозить его по схеме параллельного импорта (это сделает кроссовер дороже в полтора-два раза).
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Фото: Autohome.com.cn
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