Посоветовали купить «корейца» - и вот что получилось

Этот среднеразмерный кроссовер разошелся многотысячными тиражами. И многочисленным владельцам есть чем поделиться!

Обычно Hyundai Tucson хвалят за мощный свет головной LED-оптики, удачную эргономику, хорошее оснащение (особенно разномастные обогревы) и разумные цены на ТО. Многие уверяют, что за 3–5 лет эксплуатации не столкнулись с серьезными неисправностями.

Но есть и те, кому не повезло с надежностью.

С краской — беда

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Так, на портале auto.mail.ru пользователь Teo пишет, что проезжает на 2-литровом бензиновом Туссане ежедневно по 150–200 км. И при таком интенсивном режиме эксплуатации нашел в нем ряд недостатков:

Жестковата подвеска, но при загрузке характер машины меняется, идет по трассе мягче. На 60 000 км потекла помпа. Поменяли по гарантии, но все равно неприятно. Плохое качество заводской покраски! И слабая оцинковка! Краска облезает при малейшем повреждении. Любое попадание камня — это стопроцентный скол. И практически сразу появляется ржавчина. Для меня это было шоком! Кроме того, на бампере в местах попадания камней краска сходит кусками, причем вместе с грунтом. Гарантией это не признают! Имейте это в виду, если берете машину больше чем на 3 года. Быстро «лысеют» кнопки в салоне, особенно на руле. Признали гарантией и поменяли. Шумоизоляция задних арок полностью отсутствует! Я специально заглянул под пластиковую обшивку задних арок в салоне — там пусто! Производитель даже не подумал там хоть что-то установить.

Тем, кто хочет тишины в салоне, приходится устанавливать дополнительную шумоизоляцию.

Не шуми!

Александр, владелец такого же 2-литрового Туссана, вторит насчет слабой шумки. Даже решил установить шумоизоляцию «по кругу». После чего заметно улучшился акустический комфорт. Шумоизоляционные маты увеличили массу автомобиля на 60 кг. В целом это не проблема, за одним исключением — стало трудно поднимать дверь багажника.

При пробеге 61 500 км поверхность противотуманок и ДХО покрылась сеткой из микротрещин. Дилер признал это гарантийным случаем.

Потрескавшаяся поверхность головной оптики — не редкость. Дилеры признают эти случаи гарантийными. Ближе к 100 000 км начинают выгорать соты нейтрализаторов. Многие удаляют их, чтобы избежать задиров цилиндров двигателя.

На 78 000 км пробега Александр решил избавиться от нейтрализаторов — «ампутация» обошлась в 1000 рублей. Как оказалось — вовремя, ибо нейтрализаторы начали выгорать, а это чревато попаданием «золы» на стенки цилиндров и последующими задирами. Плюс перепрошил «мозги», что добавило машине бодрости.

Ближе к 100 тысячам пробега пришлось поменять правую переднюю ступицу и переднюю стойку стабилизатора. Но в целом тон автора по отношению к Туссану благожелательный.

Покупал — был доволен. Но потом...

А вот Денис на форуме auto.ru поделился, что Туссане его не радует:

«Красивая игрушка, которая разочаровывает с каждым новым ТО.

Уже на первом ТО выяснилось, что есть небольшая течь у поддона двигателя. Это после 15 000 км! Помыли и отправили кататься дальше.

Приехал на ТО-2 (30 000 км) — и там вновь обнаружилась течь поддона. Она оказалась уже такой сильной, что пришлось поддон переклеивать (там не прокладка, а герметик). Гарантия на это хозяйство действовала только до 20 000 км — оплачивать работу пришлось самому. Понятно, почему на первом ТО этого делать не стали.

Другим поводом для разочарования стали подклинивающие задние тормозные суппорты. Чистка и разработка опять за мои деньги. И это все на машине, которая за год проехала 34 000 км. Она не стояла где-то на улице, я езжу круглый год и каждый день. Когда они успели так закиснуть — не понимаю.

В общем, я уже настроен продать ее. Страшно представить, что будет, когда машина проездит 1,5–2 года, если уже сейчас такие неожиданности».

Мягче надо, мягче!

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Пользователь Alexandr Tukson к надежности Туссана претензий не имеет. Ему повезло, ведь за 62 000 км пробега машина ни разу не подводила. И все же без претензий не обошлось.

По его мнению, ходовые качества имеют ряд недостатков. Главным из них пользователь считает недостаточно энергоемкую подвеску, которую пробивает на ухабах. Приемистость автомобиля тоже не отвечает ожиданиям — 2-литровому бензиновому мотору не хватает тяги. Немного облегчить положение помогает активация спортивного режима — машина перестает откровенно тупить.

Приборы перепутали

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Денис С. из Перми столкнулся с неисправностью сразу же после покупки: на новенькой машине не работали датчики парковки. С наскока решить проблему не получилось — пришлось разобрать полсалона.

Выяснилось, что на автомобиле Дениса стояла панель приборов от базовой бензиновой машины, тогда как он покупал дизельную! Проблему признали заводским браком и спустя три недели починили за счет Hyundai.

Понятное дело, после этой истории у владельца энтузиазм относительно Туссана подупал. И трудно с ним не согласиться.

Как в целом?

Tucson — автомобиль небезгрешный. Чаще всего владельцы жалуются на слабое лакокрасочное покрытие, жесткую подвеску и неважную шумоизоляцию. Некоторые «попадают» на задиры цилиндров. Но в целом этот кроссовер нельзя назвать ломучим. Встречаются одноклассники и похлопотнее. Тем не менее, революционному по дизайну Туссану неплохо бы прибавить в надежности. Революции по этой части делать не обязательно — будет достаточно и эволюции.

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