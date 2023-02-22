Новый кроссовер Сhevrolet дешевле Москвича 3 - уже в продаже

И подогрев сидений есть!

В России начали продавать кроссоверы Сhevrolet Captiva.

Продавец не уточняет, откуда ввезены автомобили. Предположительно, это может быть Китай или Эмираты.

Российскому покупателю доступны кроссоверы в единственной комплектации — Premier. В комплектацию входят электроусилитель руля, система «Старт/Стоп» с кнопкой запуска двигателя, электропривод регулировки зеркал, кожаная обивка салона, подогрев сидений, камера заднего вида с парктрониками, круиз-контроль и мультимедийная система.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Автомобили оснащены бензиновым турбомотором объемом 1,5 л, мощностью 147 л.с. и вариатором, а привод — только передний.

Цена — от 1,92 млн рублей. Для сравнения: новые Москвичи 3 стоят 1,97 млн рублей, и это на механике.

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Источник: Autonews

Фото: Сhevrolet