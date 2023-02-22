Новый кроссовер Сhevrolet дешевле Москвича 3 - уже в продаже

В России начали продавать кроссоверы Сhevrolet Captiva.
Продавец не уточняет, откуда ввезены автомобили. Предположительно, это может быть Китай или Эмираты.
Российскому покупателю доступны кроссоверы в единственной комплектации — Premier. В комплектацию входят электроусилитель руля, система «Старт/Стоп» с кнопкой запуска двигателя, электропривод регулировки зеркал, кожаная обивка салона, подогрев сидений, камера заднего вида с парктрониками, круиз-контроль и мультимедийная система.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Автомобили оснащены бензиновым турбомотором объемом 1,5 л, мощностью 147 л.с. и вариатором, а привод — только передний.
Цена — от 1,92 млн рублей. Для сравнения: новые Москвичи 3 стоят 1,97 млн рублей, и это на механике.
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Источник: Autonews
Фото: Сhevrolet
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.