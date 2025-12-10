Утильсбор путает даже экспертов: ФТС хочет его упростить

Таможня предлагает оставить минимум критериев при расчете утильсбора

Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с инициативой об упрощении расчета утилизационного сбора для ввозимых автомобилей.

Поводом стала сложность действующих правил, с которыми не справляются даже профильные специалисты. Как сообщил в интервью заместитель руководителя ФТС Сергей Шкляев, ведомство даже готово передать администрирование сбора, но для начала предлагает минимизировать критерии расчета.

Сейчас система запутана: для машин из стран ЕАЭС и других государств действуют разные правила, причем для стран Союза они зачастую сложнее, чем, скажем, для Китая. Самостоятельно рассчитать сумму гражданину невозможно, что породило рынок посреднических услуг.

Сергей Шкляев, заместитель руководителя ФТС России:

«Когда нам предоставляют документы, а по факту машины нет, мы смотрим на документы, нам представили название машины, объем, одинаковые характеристики. Мы выпускаем. А постфактум, когда мы начинаем проверки проводить по рекомендациям счетной палаты, выявляется, что были подложные документы представлены. Умышленно это, неумышленно, знало физическое лицо или это делали недобросовестные организации, которые околотаможенной структуре оказывают помощь в расчете утиля, – это очень сложно оценить».

Недобросовестные фирмы часто подают недостоверные данные, используя базовые комплектации для расчета, а ввозят машины с дорогими опциями. Претензии же в итоге предъявляются конечному покупателю, который узнает о проблемах лишь постфактум.

В ФТС предлагают свести расчет к минимуму понятных параметров, например, к году выпуска и объему двигателя, с фиксированными ставками. А дальше действовать строго по таблице: за машины вот с такими параметрами сбор составит вот столько.

Однако, по мнению экспертов рынка, такое упрощение может привести к двум сценариям. Если ставки для ввоза из-за пределов ЕАЭС и для растаможки по процедуре «Транспортное средство для личного пользования» (ТПО) уравняются, поток автомобилей, ввозимых через страны ЕАЭС, может резко увеличиться. Причина в том, что во многих случаях таможенные платежи там ниже из-за возможности занизить таможенную стоимость.

Второй сценарий – если, наоборот, ставки для ТПО будут существенно повышены или такая процедура будет запрещена, это приведет к полной остановке потока подержанных автомобилей из стран ЕАЭС.

Пока же десятки тысяч россиян, купивших автомобили в Казахстане, оспаривают доначисления от таможни, которая сочла их расчеты неверными. Ситуация говорит о том, что реформа системы назрела.

Необходимо создать прозрачный и единый механизм, который защитит не только бюджет, но и законные интересы добросовестных автовладельцев, избавив их от непредсказуемых финансовых рисков.

