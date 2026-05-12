Как подготовить систему охлаждения автомобиля к жаркому лету? Советы эксперта
12 мая
Волга на максималках! Продается очень крутой автомобиль

На продажу выставили Волгу ГАЗ-24 с двигателем мощностью более 200 л.с.

В Москве в продаже возникла Волга с двигателем Toyota, коробкой-автоматом и задним мостом Volvo.

Классический черный седан 1978 года выпуска «начинен» бензиновым рядным шестицилиндровым двигателем 2JZ – в атмосферном варианте такие моторы выдают от 212 до 230 л.с. В паре с мотором работает автомат, передающий момент на задний мост Volvo. Показатели двигателя выведены нa штатные приборы, в оригинальную магнитолу интегрирован bluetooth. Машина укомплектована кондиционером и электропакетом.

Как пишет владелец, эта Волга является машиной выходного дня, и потому находится в крайне бережной эксплуатации. Пробег составляет 25 тысяч км. Кузов и салон находятся в идеальном состоянии, гласит текст объявления.

Все работы выполнялись высококлассными специалистами, старавшимися максиально сохранить аутентичность культовой советской модели. ПТС электронный, изменения внесены. За машину просят 2,7 млн рублей, что гораздо меньше стоимости проекта, подчеркивает продавец.

Источник:  Avito
Иннокентий Кишкурно
12.05.2026 
