Новый российский премиальный бренд Esteo запускает дилерскую сеть

Дилерская сеть ESTEO объединит более 80 современных дилерских центров

Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках долгосрочного стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo, объявляет о запуске дилерской сети.

С первого дня присутствия инфраструктура будет развитой, что обеспечит клиентам доступ к сервисному обслуживанию высокого уровня.

Дилерская сеть ESTEO объединит более 80 современных дилерских центров, предоставляющих высококачественный сервис клиентам бренда, и будет представлена во всех федеральных округах – от Калининграда до Владивостока. Бесперебойность обслуживания будет поддерживаться работой собственного центрального склада запасных частей, что гарантирует наличие необходимых комплектующих и оперативность выполнения любых технических работ.

Особое внимание уделяется подготовке специалистов дилерской сети, они проходят многоэтапное обучение по стандартам обслуживания высокотехнологичных автомобилей, в том числе и на новых источниках энергии (NEV). Это гарантирует экспертный подход к сложной технике.

