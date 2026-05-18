Эти модели Audi сильнее всего разочаровали владельцев

Topspeed назвал лучшие и худшие модели Audi по версии владельцев

Специалисты издания Topspeed составили антирейтинг моделей Audi, опираясь на отзывы реальных владельцев. В основу легли данные платформы Kelley Blue Book (KBB) и несколько сотен оценок по 5-балльной шкале.

Тройка самых проблемных автомобилей бренда – это свежие Audi Q8, A4 Allroad и Q3 2025 года выпуска. Их ругают за электронные сбои, сырой софт и технические неисправности. Так, Audi Q3 2025 года вменяют в вину утечки трансмиссионной жидкости, отмечая и непрофессиональную работу сервисных служб.

Audi Q8 2025 года, по мнению пользователей, страдает от периодических отказов электроники. Его итоговый балл – лишь 4 из 5.

Audi A4 Allroad 2025 года раскритиковали за медленно работающее программное обеспечение – оно кажется водителям сырым и неотзывчивым. Рейтинг модели такой же низкий – 4 балла.

Высокие оценки и лидеры рейтинга

На противоположном конце списка в лидеры вырвался Audi Q8 e-tron 2024 года. Его хвалят за выдающееся качество сборки и исключительный комфорт в салоне – модель получила 4,9 балла из 5.

Audi e-tron 2022 года (второе место) пользователи хвалят за ощущение добротности и драйверские качества. По словам респондентов, это именно современный автомобиль, а не просто модный гаджет. В то же время модель критикуют за не рекордный запас хода (до 350 км). Итог – рейтинг – 4,9 балла из 5.

Бронза у Audi A4 2024 года (4,4 балла). Привлекает экономичностью и отличной управляемостью на трассе, но критикуется за плохую курсовую устойчивость на грунтовке.

В первой пятерке также оказались Audi SQ5 2024 года и Audi A6 2024 года с рейтингами 4,4 и 4,3 балла соответственно. Их объединяет хвалебный отклик за сбалансированные характеристики и мощный разгон.