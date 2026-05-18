В России резко подешевел популярный рамный внедорожник
Цены на Tank 400 2025 года выпуска в России...
Легендарная Skoda Octavia вернулась на российский рынок: актуальные цены
Skoda Octavia Pro из Китая поставляется в...
137 маршрутов, 31 электросудно и 3,5 млн поездок: главные итоги 15 лет работы «Организатора перевозок»
ГКУ «Организатор перевозок» Департамента...

В России резко подешевел популярный рамный внедорожник

Цены на Tank 400 2025 года выпуска в России снизили на 250 тысяч рублей

Российские любители китайских рамных внедорожников получили приятный сюрприз: модель Tank 400 образца прошлого года продают теперь с ощутимой скидкой. Прямая выгода для покупателей составляет 250 тыс. рублей.

Напомним: Tank 400 появился в автосалонах РФ еще в феврале 2024-го. Он занял нишу между компактным Tank 300 и более просторным семейным Tank 500. Интересно, что в России машина доступна только в версии «Премиум» 2025 модельного года – причем сразу двух годов выпуска: 2025-го и 2026-го. При этом скидка коснулась исключительно «прошлогодних» экземпляров.

Tank 400

Вот как изменились цены для версии «Премиум»:

  • Стоимость на авто 2025 года выпуска: было 6 299 000 руб., стало 6 049 000 руб. Экономия – 250 000 руб.
  • Стоимость на авто 2026 года выпуска: осталась прежней – 6 299 000 руб.

Техническая начинка внедорожника осталась без изменений. Под капотом стоит 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 245 лошадиных сил с крутящим моментом 380 Нм. Работает он в паре с классическим 9-ступенчатым автоматом.

Интерьер Tank 400

Полный привод здесь системы Torque-on-Demand – с понижайкой, блокировками дифференциалов и целым набором из 12 внедорожных режимов.

Лежнин Роман
Фото:Tank
18.05.2026 
