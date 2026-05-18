Легендарная Skoda Octavia вернулась на российский рынок: актуальные цены

Skoda Octavia Pro из Китая поставляется в Россию с ценами от 2,25 млн рублей

В Россию вернулась легендарная Skoda Octavia, причём в необычном исполнении. Речь идёт о версии Octavia Pro, которую собирают в Китае на совместном предприятии SAIC- Volkswagen. Минимальная цена на лифтбек на классифайдах составляет 2,3 миллиона рублей.

Выглядит эта «китайская» версия заметно агрессивнее европейской. Бамперы позаимствованы у заряженной Octavia RS, колёсные диски более эффектные, а сам кузов вытянулся до 4753 мм. Колёсную базу удлинили на 44 мм – теперь она составляет 2730 мм.

Skoda Octavia Pro

Во Владивостоке нашёлся самый дешёвый вариант поставки. За 2 250 000 рублей местные продавцы предлагают привезти Octavia Pro в комплектации Pro Luxury. В оснащение входит кожаный мультируль и кожаный салон, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, бесключевой доступ и кнопка запуска мотора. Также в комплекте цифровая приборка и мультимедиа с 12-дюймовым тачскрином.

На фоне конкурентов цены выглядят привлекательно. Взять хотя бы лифтбек Changan Uni-V – его рестайлинговая версия стоит от 3 359 900 рублей. А седан Belgee S50 белорусской сборки в топе тянет на 2 309 990 рублей.

Интерьер Skoda Octavia Pro

Если смотреть на другие регионы, картина следующая. В Краснодаре такой же автомобиль предлагают за 2 538 000 рублей. Жителям Самары, чтобы заказать Octavia Pro, придётся выложить 2 614 000 рублей. В Москве, Красноярске и Ростове-на-Дону минимум – 2 780 000 рублей. Чуть дороже обойдётся доставка в Омск и Новосибирск.

Как обычно, цены на авто из наличия заметно выше. В Оренбурге лифтбек с полным комплектом документов оценили ровно в 3 миллиона рублей. В Екатеринбурге за него просят 3 200 000 рублей, а вот одним из самых дорогих вариантов стала машина в Москве – здесь её оценили в 3 638 000 рублей.

Под капотом Octavia Pro стоит типичный для концерна VAG агрегат: бензиновый турбомотор TSI объёмом 1,4 литра, выдающий 150 лошадиных сил. Работает он в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой DSG. Привод, как и положено, только передний.