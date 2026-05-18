Проверенный рамный «японец» вернулся на российский рынок с очень приятной ценой

Новые Mitsubishi Pajero Sport из ОАЭ продаются в РФ с ценами от 3,65 млн рублей

На российском рынке вновь появились внедорожники Mitsubishi Pajero Sport, которые когда-то продавались у нас официально. Сейчас их везут из Объединенных Арабских Эмиратов, причем, в основном, с дизельными моторами. Цены на классифайдах стартуют с отметки в 3 650 000 рублей.

В отличие от машин, предназначенных для других рынков, «арабские» версии Pajero Sport чаще всего имеют богатое оснащение. Зато с технической точки зрения они устроены проще: тут нет сложных гибридных систем и лишней электроники. Автомобиль базируется на классической рамной платформе, настоящий полный привод Super Select II дополняется понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала – правда, последняя есть только в дорогих исполнениях.

Те рамные внедорожники, что официально присутствуют у нас, ощутимо дороже. К примеру, корейский KGM Rexton – даже со скидками, которые в мае сделали более выгодными, – в версиях 2024 года стоит от 5 190 000 рублей. Новый Tank 300 дешевле 4 299 000 рублей не найти, а Tank 400 с учетом прямой скидки обойдется минимум в 6 049 000 рублей.

Самую низкую цену на Pajero Sport зафиксировали в Ростове-на-Дону – 3 650 000 рублей. Речь идет о комплектации Intense под заказ. Как и большинство аналогичных машин из ОАЭ, этот внедорожник оснащен 2,4-литровым турбодизелем MIVEC DI-D (181 л. с., 430 Нм) в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом Aisin.

Там же, в Ростове-на-Дону, за ту же сумму можно заказать версию с более старым 2,5-литровым дизелем DI-D – он знаком по Mitsubishi Pajero, L200 и Delica. Конструкция мотора по современным меркам уже архаична: чугунный блок, SOHC, турбина, Common Rail. Выдает он всего 136 л. с. и 324 Нм крутящего момента.

В Омске Pajero Sport с 136-сильным агрегатом предлагают привезти за 3 720 000 рублей, в Волгограде – за 3 883 000 рублей, в Благовещенске – за 3 965 000. Вариант с двигателем на 181 л. с. за 3 750 000 рублей доступен в Барнауле, а в Омске его можно заказать за 3 820 000-3 850 000 рублей.

В Ижевске 181-сильные внедорожники стоят от 4 179 000 рублей. Более слабые модификации также можно заказать в Якутске и Владивостоке с минимальной ценой в 4 230 000 и 4 430 000 рублей соответственно.

Есть и автомобили, которые можно купить прямо сейчас. Официальный дилер из Нижнего Новгорода продает пару новых «Паджеро» черного цвета по 6 199 000 рублей за штуку. А в Москве один частный дилер выставил минимум три внедорожника по цене 6 850 000 рублей. Все они оснащены 181-сильным 2,4-литровым турбодизелем и 8-ступенчатой автоматической коробкой.

Самые дорогие версии Pajero Sport могут похвастать LED-фарами, датчиками света и дождя, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, цифровой панелью приборов, мульти-рулем в коже с перфорацией и мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, в оснащение входят люк, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз, камеры кругового обзора, электропривод багажника и кресел, бесключевой доступ, кнопка Start/Stop и кожаный салон.