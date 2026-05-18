Интерьер Nissan X-Trail
В Россию вернулся хорошо знакомый кроссовер Nissan с очень приятной ценой
Эвакуируют ли машину, закрывающую съезд с тротуара на дорогу?

Глава ГАИ напомнил о правилах стоянки во дворах жилых домов

 Вопрос от читателя «За рулем»:

– Для того чтобы мамы с колясками, инвалиды на колясках и самокаты могли пересекать проезжую часть, делают специальные съезды.

ПДД запрещают там парковку, однако машины всё равно там стоят. Почему не ввести эвакуацию – как за остановку под запрещающим знаком?

Сергей Сергеевич, Московская область

Новые ответы ГИБДД -

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Пункт 12.4 ПДД РФ запрещает остановку в местах, где транспортное средство среди прочего создаст помехи для движения пешеходов (в том числе в местах сопряжения проезжей части и тротуара в одном уровне, предназначенных для движения маломобильных граждан).

При этом в соответствии со Сводом правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» такие места сопряжения обычно оборудуются в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, к которым относятся, главным образом, пешеходные переходы.

В этом случае остановка в таких местах будет квалифицироваться по части 3 статьи 12.19 КоАП. Эти действия водителя влекут наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. Указанное нарушение, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей по части 6 той же статьи КоАП РФ.

В обоих случаях на основании части 1 статьи 27.13 КоАП транспортное средство задерживается (с помещением его на специализированную стоянку).

  • 6 нелепых нарушений, штраф за которые можно получить у себя во дворе, рассмотрены тут.

Фото:Дмитрий Ягодкин/ТАСС и «За рулем»
18.05.2026 
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС и «За рулем»
