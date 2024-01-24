#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти авто на нашем рынке ремонтировать сегодня дешевле всего
24 января
Эти авто на нашем рынке ремонтировать сегодня дешевле всего
Эксперты Fit Service сравнили цены на...
Частник или официальный дилер — как россияне выбирают продавца автомобиля
24 января
Частник или официальный дилер — как россияне выбирают продавца автомобиля
Автоэксперт нашел причину, по которой россияне...
Названы самые доступные иномарки с пробегом и полным приводом в России
24 января
Названы самые доступные иномарки с пробегом и полным приводом в России
Самые доступные в России иномарки 4x4 с...

Оштрафовали в собственном дворе – 6 нелепых (но реальных!) нарушений

«За рулем» объяснил, как можно налететь на крупный штраф, не отъезжая от дома

1. Поставил машину на снег

Почему инспектор ГИБДД остановит именно вас – 8 «зимних» штрафов

Зимой водители часто получают штраф за парковку на газоне. Причем нарушают не всегда по злому умыслу. Во-первых, на покрытых утрамбованным снегом площадках землю не увидишь. А что она здесь была, человек, приехавший в чужой двор, не может знать.

Во-вторых, многие ошибочно полагают, что пространство, покрытое снегом, перестает быть газоном. Ну и, в-третьих, в статье 12.19 КоАП РФ (по которой обычно штрафуют за нарушение правил парковки) стоянка и парковка на газоне не упоминается.

Тем не менее, штрафы за парковку на газоне действуют круглый год, назначают их региональные власти. В среднем по стране штраф составляет 3000 рублей (Москва – 5000 рублей, Санкт-Петербург – 3000-5000 рублей, Новосибирск – 1000-3000 рублей).

Если же подобного местного закона нет, сотрудники ГИБДД используют часть 1 статьи 12.19 КоАП РФ. Большинство штрафов «за газон» выписывают после жалобы соседей, поданной, например, через приложение «Помощник Москвы».

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

2. Припарковался у мусорки

Водителя, поставившего на ночь машину ближе 5 метров от мусорных контейнеров, помимо штрафа может ждать и эвакуация на штрафстоянку. Считается, что такое авто блокирует уборку территории и вывоз отходов.

3. Заблокировал один из выездов со двора

То, что этот выезд – не единственный, от штрафстоянки не спасет. Забрать автомобиль могут и в том случае, если из-за него другим водителям при выезде приходится нарушать ПДД: заезжать на тротуар, газон или проезжать под кирпич.

4. Долго прогревал автомобиль

За длительный (5 минут и более) прогрев двигателя во дворе водителя могут привлечь к административной ответственности. Даже если автовладелец в морозный день не успевает за это время как следует подготовить машину к поездке.

Запрет стоянки с работающим двигателем содержится в пункте 17.2 ПДД. Штраф составляет 3000 рублей для жителей Москвы и Санкт-Петербурга и 1500 рублей для всех остальных граждан страны (ст. 12.28 КоАП РФ).

Инспектор ГИБДД оформляет протокол – что категорически нельзя делать водителю

Такую же ответственность несут водители, прогревающие машины с помощью автозапуска, – основанием для привлечения к ответственности являются временные рамки и сам факт работающего двигателя во время стоянки.

Патрули ДПС не дежурят во дворах с видеокамерами, чтобы зафиксировать, кто и сколько прогревал машину. Но вот соседи с нижних этажей (особенно если у вас с ними непростые отношения) вполне могут вызвать полицию или направить представителям власти жалобу, подтвержденную видеозаписью продолжительностью более 5 минут. Рассматривают даже анонимки.

5. Нарушил в жилой зоне

Не все дворы обозначаются знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны». Тем не менее, и они считаются жилой зоной. А значит, водителя во дворе оштрафуют, если он:

  • совершит сквозной проезд;
  • разовьет скорость более 20 км/ч;
  • будет обучать кого-то вождению.

Штраф составляет 3000 рублей для жителей Москвы и Санкт-Петербурга и 1500 рублей для всех остальных граждан страны (ст. 12.28 КоАП РФ).

6. Долго жал на клаксон

Как теперь вести себя с инспектором — 8 новых правил

Например, торопил замешкавшихся родственников. Если неподалеку откажется патруль ДПС или соседи решат пожаловаться, торопливость обойдется водителю в 500 рублей.

Именно такой штраф по статье 12.20 КоАП РФ предусмотрен за нарушение правил пользования звуковыми сигналами. Ведь в населенном пункте звуковой сигнал можно применять только «для предотвращения дорожно-транспортного происшествия» (п. 19.10 ПДД).

  • Штрафы до 400 тысяч рублей – 5 самых дорогих нарушений ПДД тут
Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемКудинова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 10
24.01.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0