Оштрафовали в собственном дворе – 6 нелепых (но реальных!) нарушений

«За рулем» объяснил, как можно налететь на крупный штраф, не отъезжая от дома

1. Поставил машину на снег

Зимой водители часто получают штраф за парковку на газоне. Причем нарушают не всегда по злому умыслу. Во-первых, на покрытых утрамбованным снегом площадках землю не увидишь. А что она здесь была, человек, приехавший в чужой двор, не может знать.

Во-вторых, многие ошибочно полагают, что пространство, покрытое снегом, перестает быть газоном. Ну и, в-третьих, в статье 12.19 КоАП РФ (по которой обычно штрафуют за нарушение правил парковки) стоянка и парковка на газоне не упоминается.

Тем не менее, штрафы за парковку на газоне действуют круглый год, назначают их региональные власти. В среднем по стране штраф составляет 3000 рублей (Москва – 5000 рублей, Санкт-Петербург – 3000-5000 рублей, Новосибирск – 1000-3000 рублей).

Если же подобного местного закона нет, сотрудники ГИБДД используют часть 1 статьи 12.19 КоАП РФ. Большинство штрафов «за газон» выписывают после жалобы соседей, поданной, например, через приложение «Помощник Москвы».

2. Припарковался у мусорки

Водителя, поставившего на ночь машину ближе 5 метров от мусорных контейнеров, помимо штрафа может ждать и эвакуация на штрафстоянку. Считается, что такое авто блокирует уборку территории и вывоз отходов.

3. Заблокировал один из выездов со двора

То, что этот выезд – не единственный, от штрафстоянки не спасет. Забрать автомобиль могут и в том случае, если из-за него другим водителям при выезде приходится нарушать ПДД: заезжать на тротуар, газон или проезжать под кирпич.

4. Долго прогревал автомобиль

За длительный (5 минут и более) прогрев двигателя во дворе водителя могут привлечь к административной ответственности. Даже если автовладелец в морозный день не успевает за это время как следует подготовить машину к поездке.

Запрет стоянки с работающим двигателем содержится в пункте 17.2 ПДД. Штраф составляет 3000 рублей для жителей Москвы и Санкт-Петербурга и 1500 рублей для всех остальных граждан страны (ст. 12.28 КоАП РФ).

Такую же ответственность несут водители, прогревающие машины с помощью автозапуска, – основанием для привлечения к ответственности являются временные рамки и сам факт работающего двигателя во время стоянки.

Патрули ДПС не дежурят во дворах с видеокамерами, чтобы зафиксировать, кто и сколько прогревал машину. Но вот соседи с нижних этажей (особенно если у вас с ними непростые отношения) вполне могут вызвать полицию или направить представителям власти жалобу, подтвержденную видеозаписью продолжительностью более 5 минут. Рассматривают даже анонимки.

5. Нарушил в жилой зоне

Не все дворы обозначаются знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны». Тем не менее, и они считаются жилой зоной. А значит, водителя во дворе оштрафуют, если он:

совершит сквозной проезд;

разовьет скорость более 20 км/ч;

будет обучать кого-то вождению.

Штраф составляет 3000 рублей для жителей Москвы и Санкт-Петербурга и 1500 рублей для всех остальных граждан страны (ст. 12.28 КоАП РФ).

6. Долго жал на клаксон

Например, торопил замешкавшихся родственников. Если неподалеку откажется патруль ДПС или соседи решат пожаловаться, торопливость обойдется водителю в 500 рублей.

Именно такой штраф по статье 12.20 КоАП РФ предусмотрен за нарушение правил пользования звуковыми сигналами. Ведь в населенном пункте звуковой сигнал можно применять только «для предотвращения дорожно-транспортного происшествия» (п. 19.10 ПДД).

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