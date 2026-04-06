На продажу выставили полноприводную Волгу-купе с 5-литровым V8

Волга-купе ГАЗ-24 на базе Mercedes-Benz S500 4Matic продается за 5 млн рублей

В Екатеринбурге на продажу выставили Волгу ГАЗ-24 с кузовом купе и платформой полноприводного Mercedes-Вenz W220 S500.

Кастомизированный кузов отечественного автомобиля – 1990 года выпуска, немецкий донор – 2003-го. Проектом занималось тюнинг-ателье «WOLF-Customs», все изменения внесены в дубликат ПТС. Интересно, что от Мерседеса в Волгу-купе перекочевала не только вся техническая начинка и электроника, но и силовая структура кузова. От ГАЗ-24 – только внешние кузовные панели, по месту доработанные под иной тип кузова и более крупные колеса.

В этом кузове, выкрашенным в темно-зеленый металлик, скомпонован 5-литровый бензиновый V8, развивающий 306 л.с., работающий с 5-ступенчатым автоматом и полным приводом – если помните, у Mеrсedes-Вenz эта система называется 4Matic. Также в арсенале – пневмоподвеска, ГУР, электроприводы передних и задних сидений, 4-зонный климат-контроль, круиз-контроль, две подушки, все штатные системы безопасности. Салон – итальянская кожа и алькантара.

С машиной идут два комплекта колес. Цена – 5 049 999 рублей. Также продавец рассматривает обмен на «что-то интересное»: Меrсеdеs СL или S, Maserati Quаttrороrtе, Daimler, сопоставимые по цене или с доплатой покупателя.