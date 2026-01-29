Ключевая ставка, локализация, утильсбор или господдержка: что изменит авторынок России в 2026 году
Я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы наш авторынок вдруг начал расти. Мой базовый сценарий: объем рынка новых легковых автомобилей в 2026 году составит 1,3 млн штук – как в 2025 году. Это при сохранении всех основных нынешних трендов, без серьезных позитивных или негативных потрясений.
Основные драйверы процессов: цены, денежно-кредитная политика, некоторые запретительные меры, реальная покупательская способность населения, ожидания покупателей.
Цены
В течение января цены переписали более 30 брендов – проще сказать, кто этого еще не сделал. Некоторые подняли цены на 30–40 тысяч рублей, а некоторые – и на полмиллиона. В целом по году можно ожидать повышения цен на 5–7%, а в худшем варианте – до 10%. И это – при дальнейшем урезании прямых скидок, которых почти не осталось.
Никто не хочет брать на себя дополнительную финансовую нагрузку – за всё заплатит покупатель.
Деньги
Увеличенный до 22% НДС будет слегка поддавливать ключевую ставку, поэтому до середины года она серьезно вниз не пойдет. А если пойдет, это будет приятной неожиданностью.
Многие компании по-прежнему будут субсидировать ставки, но какова будет их щедрость – посмотрим по ходу дела.
Локализация
Пока расширение локального производства не дает никаких финансовых преимуществ покупателю: машины российской сборки продаются примерно за те же деньги, что и чистый импорт. И в 2026 году не стоит ждать изменений. Быть может, позже – когда утилизационный сбор вырастет еще сильнее, а цены на импорт окончательно устремятся ввысь. Но и машины российской сборки дешевле не станут – они просто будут медленнее дорожать.
Покупатели
По идее, всё должно крутиться вокруг покупателя. Но пока покупатели сами выкручиваются, как могут. Полагаю, в этом году альтернативный ввоз ничуть не сократится – будут везти «до 160», праворульки и всё остальное. Пока еще не запретили. Активно раскручивается тема приобретения автомобилей на киргизских номерах – тоже пока не прикрыли.
Позитив
Позитив тоже может случиться – а как же! Если, например, во второй половине года ключевая ставка будет вдруг резко понижена. Вот тогда рынок как попрет!
И еще. Под занавес 2025 года Владимир Путин поручил восстановить темпы роста экономики в 2026 году. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое состоялось 8 декабря 2025 года:
«Правительству совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить восстановление темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец 2026 года в диапазоне, соответствующем прогнозу Банка России (4–5%)».
По данным Росстата, одной из самых отстающих отраслей в 2025 году признан автопром. А в перечне поручений президента есть и такой пункт:
«Принять дополнительные меры, направленные на поддержку предприятий, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в которых по итогам 2025 года наблюдалось снижение объема производства. Доклад – до 1 апреля 2026 года, далее – один раз в квартал».
Так что автопром – в фокусе внимания.
Как вы считаете, придумают ли в правительстве прорывные рецепты для автомобильной промышленности? Определят ли верный азимут?
- В 2026 году на стимулирование продаж новых автомобилей заложено 50 млрд рублей
