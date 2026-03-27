Changan рассказал о выпуске машин в России: планы и объемы сборки

Российский офис Changan раскрыл детали локализации производства. Как сообщил исполнительный директор марки Александр Кулагин на презентации кроссовера Deepal G318, на мощностях «Автотора» уже собрано 14 тыс. автомобилей Changan. Из них 1,2 тыс. приходятся на модели суббренда Deepal.

Кулагин уточнил, что с конвейера сошла первая партия Deepal, отгрузка которой уже началась. Все реализуемые в России машины этой марки выпущены в Калининграде – китайских версий нет.

Какие именно модели Changan производятся на «Автоторе», представитель не уточнил. При этом ранее компания анонсировала выпуск в Калининграде новой модели CS35 Max. Впервые о планах по сборке на российском предприятии Changan заявил осенью 2025 года, тогда речь шла о старте «в обозримом будущем».

Говоря о дальнейших планах, Кулагин отметил, что они будут зависеть от рыночной ситуации. При этом он напомнил, что марка по-прежнему нацелена занять 7% рынка в сегменте всего семейства Changan.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:EPA
Количество просмотров 42
27.03.2026 
