Два популярных в России кроссовера получат очень экономичные модификации

Минпром КНР рассекретил гибридные версии Changan CS75 Plus и CS55 Plus

Министерство промышленности КНР опубликовало данные о новых модификациях популярных кроссоверов Changan CS75 Plus и Changan CS55 Plus. Суть в том, что обе модели теперь будут предлагаться с гибридными силовыми установками, но не подключаемыми (PHEV), а так называемыми «самозарядными» гибридами (HEV). По сути, это довольно неожиданный ход на фоне всеобщей электрификации.

Changan CS75 Plus

Под капотом у обновлённых версий будет работать один и тот же 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель JL469ZQ1, выдающий 150 лошадиных сил. К нему добавят электромотор, чью конкретную мощность пока не разглашают. Поскольку это классический гибрид, большой тяговой батареи для зарядки от сети тут нет – она компактная и заряжается только от рекуперации и двигателя. Проехать на чистом электричестве можно будет лишь символическое расстояние, зато такая схема обещает серьёзную экономию топлива.

Официальные данные по расходу топлива выглядят очень скромно. Для более крупного Changan CS75 HEV заявлен показатель в 4,69 литра на 100 километров. Его младший собрат, Changan CS55 Plus HEV, и вовсе обещает тратить 4,68 литра. Разница, конечно, минимальна, но сам факт, что большой кроссовер стал почти таким же экономичным, как компактная модель, примечателен.

Changan CS55 Plus

Вообще, выбор в пользу неподключаемых гибридов сейчас кажется не самым очевидным. Однако эта тенденция не единична – похожие силовые установки недавно анонсировала и компания Geely.

Похоже, китайские производители рассматривают HEV как новую базовую ступень, которая должна заменить чист бензиновые двигатели. Логика проста: для массового покупателя это способ снизить расходы без необходимости искать розетку, в то время как подключаемые гибриды и электромобили останутся более дорогими и технологичными вариантами.

