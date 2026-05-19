Кроссовер с тормозами «по проводам» появится в России — подробности

В РФ едет кроссовер Exlantix EX7 с инновационными электромеханическими тормозами

Новый кроссовер Exlantix EX7 появится на российском рынке уже в 2026 году, сообщил представитель компании.

Рекомендуем Популярный в России бренд представил полностью обновленный модельный ряд

По сути, Exlantix EX7 – это глубоко переработанный Exlantix ET, уже продающийся на нашем рынке. Но коренное отличие новинки – в полностью электромеханической тормозной системе EMB.

Таких серийных машин сейчас всего несколько в мире – без привычных гидравлических магистралей, с независимым электрическим управлением отдельными тормозными двигателями, стоящими на каждом колесе.

Этот тип тормозных систем называется brake-by-wire, то есть буквально тормоза «по проводам», используется с начала 2000-х, а активное применение получил с развитием электрических и гибридных машин.

Exlantix EX7 может быть и тем и другим, в зависимости от модификации.

Электроверсии: 313 или 480 л.с., запас хода – 600–726 км.

Гибриды (1.5 турбогенератор): 309-513 л.с., запас хода до 1520 км.

У EX7 алюминиевое шасси, пневматическая подвеска и продвинутые системы автономного вождения на базе лидара.

В салоне – огромный экран 30" с разрешением 6К, кресла с массажем и холодильник. В Китае машина продается с апреля, осталось дождаться российской премьеры...