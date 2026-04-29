Кроссовер с тормозами «по проводам» скоро появится на дорогах России
Российский рынок вскоре пополнится ещё одним необычным китайским кроссовером – Exeed Exlantix EX7. Главная его фишка – тормозная система нового поколения, работающая без прямой механической связи между педалью и колодками.
Это технология brake-by-wire, когда тормозной сигнал передаётся исключительно электрическими импульсами. В теории такой подход позволяет быстрее реагировать на нажатие педали и точнее дозировать усилие. Плюс для гибридов и электромобилей это открывает возможности для более эффективной рекуперации энергии.
Exlantix EX7 – модель интересная не только «электронными» тормозами.
Это довольно крупный кроссовер (длина около 4,9 метра), который будет предлагаться с гибридной силовой установкой. Заявленный запас хода на электротяге – до 200 км, а полный запас с учетом бензинового двигателя может превышать 1300 км. Причем мощность суммарной установки обещает быть весьма внушительной.
Когда именно модель появится у дилеров, пока официально не объявлено, но новость о старте продаж в России датируется 28 апреля 2026 года. Так что, судя по всему, ждать осталось недолго. Правда, и цены пока держатся в секрете.
В целом, Exeed продолжает осваивать нишу технологичных премиальных SUV. Судя по всему, конкуренция с немецкими грандами вроде BMW и Audi будет только нарастать. Новая система торможения – лишь один из аргументов в этой борьбе. Но окажется ли она удобнее привычных решений, покажут только реальные тесты.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм