Интерьер Exeed Exlantix EX7
29 апреля
Кроссовер с тормозами «по проводам» скоро появится на дорогах России
Exeed Exlantix EX7 с тормозной системой...
В РФ изменились цены на популярный кроссовер с полным приводом
29 апреля
В РФ изменились цены на популярный кроссовер с полным приводом
Обновленный кроссовер Jaecoo J7 2026 года...
Интерьер Dacia Sandero
29 апреля
Знаменитый Sandero получил необычную силовую установку: подробности
Прототип гибридной Dacia Sandero 2027 года...

Кроссовер с тормозами «по проводам» скоро появится на дорогах России

Exeed Exlantix EX7 с тормозной системой brake-by-wire появится в РФ в 2026 году

Российский рынок вскоре пополнится ещё одним необычным китайским кроссовером – Exeed Exlantix EX7. Главная его фишка – тормозная система нового поколения, работающая без прямой механической связи между педалью и колодками.

Exeed Exlantix EX7

Это технология brake-by-wire, когда тормозной сигнал передаётся исключительно электрическими импульсами. В теории такой подход позволяет быстрее реагировать на нажатие педали и точнее дозировать усилие. Плюс для гибридов и электромобилей это открывает возможности для более эффективной рекуперации энергии.

Рекомендуем
Лежать под машиной — с комфортом! Выбрали лучшую альтернативу старому ватнику

Exlantix EX7 – модель интересная не только «электронными» тормозами.

Это довольно крупный кроссовер (длина около 4,9 метра), который будет предлагаться с гибридной силовой установкой. Заявленный запас хода на электротяге – до 200 км, а полный запас с учетом бензинового двигателя может превышать 1300 км. Причем мощность суммарной установки обещает быть весьма внушительной.

Exeed Exlantix EX7

Когда именно модель появится у дилеров, пока официально не объявлено, но новость о старте продаж в России датируется 28 апреля 2026 года. Так что, судя по всему, ждать осталось недолго. Правда, и цены пока держатся в секрете.

Интерьер Exeed Exlantix EX7

В целом, Exeed продолжает осваивать нишу технологичных премиальных SUV. Судя по всему, конкуренция с немецкими грандами вроде BMW и Audi будет только нарастать. Новая система торможения – лишь один из аргументов в этой борьбе. Но окажется ли она удобнее привычных решений, покажут только реальные тесты.

Источник:  Известия
Лежнин Роман
Фото:Exeed
29.04.2026 
