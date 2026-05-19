Самый шикарный минивэн Соллерс сняли на видео

Компания «Соллерс» представила на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде премиум-версию минивэна Sollers SP7.

Вышедшее официальное видео раскрыло детали салона новой модели – она явно претендует на вип-статус. Минивэн оснастили сервоприводом для боковой двери, выдвижными подножками и капитанскими креслами с оттоманками и массажем. В отделку пошли ковровое покрытие, светлые тона, белые ремни безопасности и шторки на окнах. Сзади управлять настройками можно через сенсорные пульты, встроенные прямо в панели подлокотников.

На кадрах показали, как работает электрическая перегородка между водителем и пассажирами. Она ездит туда-сюда за счёт электропривода. Причём в неё встроен огромный LCD-монитор на 43 дюйма – он перемещается вместе с перегородкой. С заднего дивана бортовой электроникой запросто можно рулить через планшет.

Салон рассчитан на четырёх человек. Каждое место – повышенной комфортности. Потолок и боковые панели отделали замшей, добавили контурную подсветку. В кабине установлена медиасистема с тачскрином на 12,3 дюйма, а приборная панель полностью цифровая, тоже с диагональю 12,3 дюйма.

Из оснащения минивэн получил USB и Type-C-разъёмы, беспроводную зарядку, трёхзонный климат-контроль, подогрев кресел, руля, зеркал, лобового и заднего стекол. Зеркала складываются электрически, стеклоподъёмники – тоже электро, плюс передние и задние парктроники.

Под капотом стоит 2,0-литровый турбомотор мощностью 237 лошадиных сил. Работает он в паре с 8-ступенчатым автоматом на гидротрансформаторе. Вдобавок – большой пакет электронных ассистентов.

Собирают новинку по полному циклу на автозаводе «Соллерс» в Елабуге. Заказать такую версию у дилеров можно будет уже в июне.

Источник:  Сообщество во ВК «Группа Соллерс»
Ушакова Ирина
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
19.05.2026 
