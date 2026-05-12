#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как подготовить систему охлаждения автомобиля к жаркому лету? Советы эксперта
12 мая
Как подготовить систему охлаждения автомобиля к жаркому лету? Советы эксперта
Автоэксперт Федотов: Перед летом необходимо...
Skoda пришлось ускорить разработку нового Karoq из-за натиска китайских брендов
12 мая
Skoda пришлось ускорить разработку нового Karoq из-за натиска китайских брендов
Skoda ускорила разработку нового Karoq до...
Названы самые беспроблемные семейные кроссоверы: список из 10 моделей
12 мая
Названы самые беспроблемные семейные кроссоверы: список из 10 моделей
Chevrolet Blazer возглавил рейтинг самых...

Популярный в России бренд представил полностью обновленный модельный ряд

Новый модельный ряд EXEED объединен новаторским дизайнерским языком Perpetua

На 19-м Пекинском международном автосалоне EXEED объявил о начале новой главы – бренд привез полностью обновленную линейку. Все модели объединены дизайнерской концепцией Perpetua, которую разработал Кристос Павлидис, главный дизайнер марки. В основе лежат технологичность и чистые линии, что особенно заметно на автомобилях с новыми источниками энергии. Именно такие модели, по задумке компании, будут формировать ландшафт инновационной мобильности – в том числе и в России.

EXLANTIX ET8 Concept
EXLANTIX ET8 Concept

Рекомендуем
Вы удивитесь, узнав, сколько водителей заваливают этот тест на знание ПДД

EXEED сегодня присутствует в 29 странах, а количество владельцев по всему миру перевалило за полмиллиона. Десятилетняя история бренда получила мощный импульс: на стенде показали не просто новинки, а вектор развития на годы вперед. Главным героем экспозиции стал полноразмерный внедорожник класса F – EX9, который на международном рынке, включая наш, выйдет под именем EXLANTIX ET8 Concept.

EXLANTIX ET8 Concept
EXLANTIX ET8 Concept

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Новый флагман построен на платформе E0X. У него внушительная колесная база 3125 мм и короткие свесы, что придает автомобилю монументальный, но сдержанный вид. Установка – последовательный гибрид 1.5T REEV, пиковая мощность которого достигает 345 кВт (469 л.с.) при крутящем моменте 634 Н·м. Разгон до сотни у такой махины занимает всего 5,9 секунды, правда, для России эти показатели еще могут скорректировать.

Рекомендуем
Нештрафуемый порог в 20 км/ч: подарок автомобилистам или научно обоснованное решение?

Параллельно состоялся дебют первого в истории марки серийного shooting brake – EXLANTIX ES GT.

Модель выделяется отделкой из натурального карбона и замши, а салон выполнен в концепции Cosmic Horizon – этакий симметричный авиационный кокпит.

Спортивный характер подчеркивают кресла с активной боковой поддержкой.

EXLANTIX ES GT
EXLANTIX ES GT

Электрическую линейку дополнило четырехдверное купе ES BEV. Оно построено на архитектуре 800 В, имеет интеллектуальную пневмоподвеску и разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды в полноприводных версиях.

Интерьер EXLANTIX ES GT
Интерьер EXLANTIX ES GT

Не обошлось и без трансформации классики. RX Concept – это футуристичный взгляд на кросс-купе с X-образным силуэтом, который задает дизайнерский вектор EXEED на годы. Серийная же версия RX FL получила трехмерную решетку радиатора, напоминающую ювелирную огранку. В гибридном исполнении RX PHEV выдает до 395 кВт (537 л.с.).

Рекомендуем
Найден отличный способ упростить ремонт мотора с помощью подручных материалов

Ключевой новинкой для российского рынка в этом году станет EXLANTIX EX7. Эта модель – технологическая витрина бренда: она одной из первых получит полностью электромеханическую тормозную систему EMB. Проще говоря, в ней нет привычных гидравлических магистралей – тормозные механизмы на каждом колесе работают от электрических сигналов независимо друг от друга.

Все представленные автомобили подтверждают глобальную цель EXEED: соединять высокий уровень комфорта и безопасности с передовыми интеллектуальными системами. Бренд продолжает двигаться по вектору внедрения технологий, переосмысляя стандарты роскоши и премиального пользовательского опыта. Для России появление этих моделей – логичный шаг экспансии, хотя конкретные сроки выхода каждой новинки пока не называются.

Источник:  exeed.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:EXEED
Количество просмотров 4
12.05.2026 
Фото:EXEED
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Exlantix ES

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв