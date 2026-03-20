Лучшие летние шины 2026 для гольф-класса — выбор «За рулем»
Как эксперты «За рулем» испытывали летние шины для автомобилей C-сегмента и какие из пяти вариантов: Cordiant Comfort 2, Bars Solarflexx, Triangle TH201, Sailun Atrezzo Elite, Landsail LS588 UHP — показали лучшие результаты в тестах на торможение на сухом и мокром асфальте и в упражнении «переставка», рассказано тут.
Ниже – испытания на управляемость, курсовую устойчивость на разных скоростях, а также оценка комфорта и экономичности.
Характеры шин — участниц теста «За рулем»
В нашей сводной таблице с результатами теста субъективные оценки поведения на «переставке» имеют не меньшее значение, чем чистая скорость. Кроме того, мы раздельно выставляем оценки за курсовую устойчивость и управляемость на высоких (90–130 км/ч) и на низких скоростях (на замкнутой асфальтовой трассе а‑ля слалом). Всё вместе формирует «портрет» поведения шины.
Что получили?
Landsail любит прямики: никаких нареканий, а все остальные хоть немного, но погуливают вправо‑влево. Но чем круче повороты, тем больше к нему вопросов. При небольших углах поворота руля реакция самая острая и точная, но стоит перейти невидимую черту – и без того легкий руль становится пустым, а явный снос передка резковато переходит в занос. А при маневре в дождь – переходит настолько резко, что, хотя занос и помогает вписаться в выходной коридор «переставки», для обычного водителя это попросту опасно.
Самый покладистый – Bars. Реакции Весты на нем всегда спокойные, без раздвоенности, хотя вращать баранку приходится на достаточно большие углы. Прогнозируемый занос, в том числе на «переставке», приходит когда его и ждешь. Отличный баланс, особенно на влажном покрытии! Едва ли не единственное замечание – некоторый уход с курса на торможении.
Cordiant поначалу кажется чуть более драйверским, чем Bars, с более четким «нолем» на руле, но «переставка» выявляет: нужно крутить руль помногу, а смена заметного сноса на занос хоть и не пугает, но немного неожиданна.
Китайский Sailun пополнил наш блокнот следующими записями: слегка раздвоенные реакции на руль на высокой скорости, легкий занос при маневрах на высокой скорости, на «переставке» – доминирование скольжения передка. Но жить можно.
А вот с Трианглом – не хочется. При экстренном торможении на этих шинах Веста требует самых заметных подруливаний. Руль не тяжелый, но самый загруженный. В крутых поворотах шины пищат рано – Sailun тоже разговорчив, но в меньшей степени. На «переставке» приемлем (нет лени, но нет и высокой точности), а вот на автостраде и в крутых поворотах резкие движения баранкой могут спровоцировать срыв задней оси.
Про комфорт
Для оценки акустического комфорта шин мы обычно не используем профессиональный шумомер. Годы испытаний показали, что погрешность замеров зачастую превосходит разницу между образцами, а субъективная оценка полнее: испытатели обращают внимание не только на громкость, но и на тональность шума, а также на его распределение по скоростям и типам покрытия.
Плавность хода и вибронагруженность оцениваем на дорогах с неровностями разного типа, а также на дорогах, разных по шероховатости – во всех диапазонах скоростей.
Суммарно по комфорту выигрывает – сюрприз – снова Landsail! Никаких высокочастотных вибраций, а стыки асфальта и другие дорожные превратности проходятся мягко и тихо.
Cordiant не гудит, но сильнее «шлепает» по ушам (да и по рулю) на неровностях. В последнем (плавности хода) его немного превосходит Bars, однако «протекторный» гул, особенно при замедлении с 90–100 км/ч, на нем нельзя не заметить: самые громкие шины.
На их фоне Sailun и Triangle шумят, но слегка – однако обнаруживают на дороге неровности, не видные глазу: то короткую волну, то стыки. Тряско, особенно на Триангле! И дело не в давлении воздуха – его проверяем при каждом очередном монтаже колес, в каждой шине. Дело в самой шине.
Про «аппетит»
Для оценки экономичности по методике «За рулем» измеряем сопротивление качению, то есть дистанцию выбега – расстояние, которое проходит автомобиль, катящийся на нейтрали по горизонтальному участку дороги, со 100 до 80 км/ч и с 70 до 50 км/ч. Замеры производятся в обе стороны с точностью 0,1 м.
Первый диапазон соответствует загородному движению на скорости 90 км/ч, а второй – городу (60 км/ч). При анализе пересчитываем полученные значения в приведенный расход топлива.
Лидеры по экономичности на шоссе – Landsail и Sailun, в городе – Sailun. Во всех условиях больше всего топлива просит Cordiant.
По ссылке ниже — итоговая таблица испытаний в удобном формате.
Результаты теста летних шин 205/55 R16
Узнать цены на шины из теста можно по ссылкам:
Насколько справедливы средние розничные цены каждой из шин — участниц теста «За рулем» 2026 года — рассказано тут.
- «За рулем» можно читать и в MAX
Реклама: ООО "АВТОБАМ СЕРВИС" | ИНН 7725743655