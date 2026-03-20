Какие шины стоят своих денег?

Эксперты «За рулем» назвали самые выгодные для покупателя летние шины 205/55 R16

Мы провели большой тест летних шин. Результаты испытаний читайте тут и тут. Сводная таблица с результатами испытаний в удобном формате — по этой ссылке.

Все шины относятся к бюджетным, но только Landsail LS588 UHP набрал более 900 баллов, что по нашей градации позволяет отнести его к «отличным» шинам. На фоне остальной выборки – как минимум по сцепным свойствам при торможении и резким маневрам – это и правда «Ultra High Performance». Скорее всего, на протекторной резиновой смеси не экономили. А вот конструкция каркаса, судя по всему, не столь выверена – отсюда и неоднозначное поведение в некоторых ситуациях. Цена – на 4% ниже расчетной «справедливой».

Bars Solarflexx – спокойные и дающие уверенность шины, этакий «выбор по умолчанию», и никаких вопросов к ценнику (минус 2% от справедливого). Хотелось бы большего зацепа при маневрах на мокром асфальте, но у большинства потребителей основной вопрос наверняка будет к легкому гулу при качении.

Привычный Cordiant Comfort 2, на удивление, всё еще неплох. Даже хорош! Вполне сбалансированная шина, явно проигрывающая только в экономичности и по индексу цены (плюс 8%).

В случае с шинами Sailun Atrezzo Elite возраст уже сказывается: не самое плохое поведение множится на плохую плавность хода и скромный зацеп на сухом асфальте. Цена выше справедливой на 5%.

Triangle TH201 из группы «хороших» шин выпал в «посредственные»: менее 850 баллов. На фоне конкурентов вопросы есть почти ко всему: к зацепу посуху и в дождь, к управляемости, к комфорту. А цена, хоть на 8% ниже «справедливой», должна быть еще ниже.

В целом же получается, что зависимость «чем дороже шина – тем она лучше» в данной выборке не сработала. Что это – новый тренд или случайность, покажут наши дальнейшие тесты. А пока вывод такой: первую тройку в нашем тесте – рекомендуем!

Результаты теста летних шин 205/55 R16

ИНДЕКС КАЧЕСТВА

Индекс износоустойчивости Treadwear, имеющийся у большинства импортных шин, по идее должен показывать их ходимость. Чем выше индекс, тем больше ресурс по отношению к «эталонным» шинам, для которых он равен 100. Такие выпускает американская международная организация, занимающаяся стандартами, – ASTM International (American Society for Testing and Materials).

Параметр определяют в ходе дорожных испытаний, проводимых на пробеге около 10 тысяч км по специальному маршруту в Техасе, США. Теперь понимаете, почему все современные шины российской разработки его не имеют?

Но жалеть совершенно не о чем. Четкой корреляции между индексом Treadwear и реальным ресурсом шин на практике почти не заметно: на износ влияет слишком много факторов.

Приходилось слышать, что кто-то использует индекс износоустойчивости для косвенного определения сцепных свойств незнакомых шин – дескать, чем ниже число, тем мягче резина протектора и тем лучше сцепление. Но и это наша практика шинных тестов успешно опровергает, в том числе и на этот раз: шины Landsail LS588 UHP, имеющие самый большой индекс Treadwear (500), имеют и доказанное приборными замерами наилучшее сцепление и посуху, и в дождь.

Поэтому и без индекса Treadwear мы прекрасно проживем.

